Болезни печени: пять главных симптомов

Почему при болях в правом подреберье стоит обратиться к врачу

Печень – это единственный орган, который способен восстанавливаться. Об этом факте знают многие и зачастую пренебрежительно относятся к симптомам, которые указывают на заболевания печени. Одним из самых распространенным является стеатоз (гепатоз) печени. При этой болезни жировые клетки откладываются в печени и мешают ей нормально функционировать. Диагностировать "жирную печень" можно при ультразвуковом обследовании. Подробнее о симптомах стеатоза расскажет гастроэнтеролог, специалист по привальному питанию Ирина Казимир.

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Причины гепатоза

Причин развития стеатоза очень много. Это и постоянные стресс, и неправильное питание, и злоупотребление алкоголем, и самолечение антибиотиками. Но самой главной причиной стеатоза является ожирение. Молодые люди реже страдают гепатозом. И это не может не радовать, так как современная молодежь очень щепетильно относиться к своему здоровью. Основная группа риска – это люди после 45 лет. Чаще гепатозом страдают женщины. У мужчин развитие этой болезни может спровоцировать длительный прием алкогольных напитков.

Симптомы гепатоза

Стеатоз может очень длительно протекать бессимптомно. Но, если это заболевание не лечить, то оно может спровоцировать развитие цирроза печени или рака.

Есть все же 5 признаков по которым можно диагностировать "жировую печень".

Горький привкус во рту. Из-за нарушений оттока желчи во рту может появляться привкус горечи или металлический привкус. Как правило он бывает после еды.

Боль в правом подреберье. Ноющая, тянущая боль в верхней части живота справа – это всегда повод обратиться к врачу. Особенно, если такое случается на протяжение длительного времени. Чаще всего это является симптомом дискинезии желчевыводящих путей, но УЗИ в любом случае сделать нужно.

Тошнота и рвота. Если эти два симптома являются результатом отравления, то после рвоты обычно наступает облегчение. Если же после промывания желудка легче не становится, то это явный признак "жировой печени".

Отсутствие аппетита. Если длительное время не хочется есть, а вес стремительно уменьшается, то срочно идите к врачу. Это может быть симптомом как перенесенного стресса, так и онкологии. Кроме того, отсутствие аппетита – один из главных признаков нарушений в работе печени.

Сильная утомляемость. При жировом гепатозе печень не может нормально функционировать. Организм наполняется токсинами, и человек ощущает сильную усталость. Ни сон, ни отдых на диване с любимой книгой не восполнят силы.

Помните, печень имеет способность восстанавливаться. Поэтому гепатоз печени успешно лечиться. Главное, вовремя его выявить и начать терапию. Основное лечение заключается в соблюдении строгой диеты. Вместе с ней врач индивидуально подбирает лекарства. Это могу быть и спазмолитики, и гепатопротекторы, и желчегонные средства.

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