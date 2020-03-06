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Болезни почек: семь важных симптомов

По каким признакам можно распознать почечную недостаточность

Анна Педан
Сегодня, 10:05

Почечная недостаточность – это заболевание, которое характеризуется нарушением всех функций почек. Чаще всего оно протекает бессимптомно. И пациент попадает к врачу уже на последних стадиях заболевания. Причинами почечной недостаточности являются: сахарный диабет, инфекционные заболевания, травмы почек, ожирение, вредные привычки, неправильное питание и многое другое. Чтобы вовремя выявить заболевание и начать адекватное лечение, нужно обратить внимание на семь важных симптомов. О них подробнее расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Почечная недостаточность может протекать бессимптомно
Почечная недостаточность может протекать бессимптомно
Фото: freepik.com

1. Высыпания на коже. Для пубертатного периода присутствие акне и высыпаний – обычное дело, но в случае, если разные воспаления и высыпания на коже есть и во взрослом возрасте, то стоит насторожиться. Нередко это бывает признаком почечной недостаточности. Дело в том, что при нарушении работы почек токсины из организма элементарно перестают выводиться, а это означает, что они скапливаются и через какое-то время появляются на коже в виде прыщиков, фурункулов, акне.

2. Проблемы с мочеиспусканием. Это самый известный и самый бесспорный признак заболевания почек. Если вы внезапно отметили, что поход в туалет стал вызывать дискомфорт, появились болезненные ощущения, количество мочи изменилось, она стала темной или пенистой, то срочно к врачу.

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3. Отечность. Всем известно, что почки отвечают за циркуляцию воды в нашем организме и в случае, если они не справляются, то тело начинает отекать. Особенно стоит насторожиться, если вы стали замечать, что у вас часто отекают ступни, ноги, щиколотки, руки и живот.

4. Постоянная усталость. Это ощущение, конечно, может появиться из-за больших интеллектуальных или физических нагрузок. К тому же масса других заболеваний начинается именно с усталости. Но, если разбитость сопровождается остальными описанными симптомами, то стоит обратиться к врачу.

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5. Постоянный озноб. Еще один неожиданный признак, по которому можно заподозрить проблемы с почками. Дело в том, что почечная недостаточность нередко идет бок о бок с анемией. А ее основные симптомы – это вялость, озноб, холодные ладони и ступни.

6. Привкус во рту. Еще один тревожный звоночек заболеваний почек – металлический привкус во рту. Нередко он сочетается с потерей чувствительности вкуса к множеству продуктов, тошнотой, рвотой и потерей аппетита.

7. Боль в пояснице. Тянущая боль в области почек может быть, как с одной стороны, так и распространяться на всю нижнюю часть спины. Стоит насторожиться, если боль увеличивается после длительной прогулки.

Напомним, ранее мы писали о циррозе печени. Какие основные симптомы этого заболевания.

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