Болезни сердца: семь неожиданных симптомов

На что нужно обратить внимание, если есть вероятность заболевания сердца

Сердечно-сосудистые заболевания до сих пор занимают первое место по количеству летальных исходов в мире. Но многие болезни сердца успешно поддаются лечению, если их вовремя выявить. Именно поэтому при частой одышке, давящих и ноющих болях в области сердца, тахикардии стоит немедленно обратиться к кардиологу.

"Иногда бывает, что болезни сердца можно заподозрить по совсем неожиданным симптомам, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Не стоит списывать любые отклонения в самочувствии на внешние раздражители: стресс, атмосферное давление, магнитные бури и т.д. Прислушивайтесь к своему организму и вовремя обращайтесь к врачу. Тогда многих серьезных проблем можно избежать".

Израильским ученым удалось вырастить искусственное сердце. Смотрите в нашем сюжете:

1. Кашель. Если вы не курите, не болеете бронхитом или ОРВИ, но стали постоянно кашлять, то обратитесь к кардиологу. Это может быть, так называемый "сердечный кашель". При заболеваниях сердца он чаще всего бывает сухим. Обостряется даже после минимальных физических нагрузок и в положении лежа.

2. Отечность. Особенно это можно наблюдать в области ног. Сердечная недостаточность часто приводит к накоплению излишней жидкости в нижних конечностях. Частые отеки под глазами также могут быть симптомами проблем с сердцем.

3. Боль в области груди. Если в ни с того, ни с сего ощущаете боль в области груди, то срочно обратитесь к кардиологу. Даже единожды выявленная резкая боль в груди может быть симптомом заболевания.

После 40 лет нужно проходить профилактическое обследование каждый год Фото: freepik.com

4. Головокружение. Симптом вообще не относящийся к сердечно-сосудистой системе. Чаше всего при частых головокружениях советуют обратиться к невропатологу. Но, если нет никаких причин (беременность, сосудистая дистония), то лучше обратиться к кардиологу.

5. Боль в левой руке. Неприятные ощущения в левой руке или под левой лопаткой, могут быть симптомами заболеваний сердца. Если ощущается онемение левой руки, то срочно вызывайте скорую.

6. Зубная боль. Если вы точно знаете, что с зубами у вас все в порядке, но возникает резкая боль в левой части челюсти, то обратитесь к врачу. Это может быть симптомом болезней сердца.

7. Боли в животе. Бывали случаи. Когда гастроэнтерологи направляли пациентов прямиком к кардиологу. Тошнота и боли в желудке иногда говорят о проблемах с сердцем. Если вы точно уверены, что с ЖКТ у вас в порядке, а боль в области желудка не проходит, то обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о мерцательной аритмии. Какие основные симптомы этого заболевания.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться