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Болезни сердца: в каких случаях нужна операция

Когда нужно устанавливать стент, а когда достаточно ангиопластики

Анна Педан
Сегодня, 15:18

В сердце есть коронарные артерии, которые питают сосуды. Если они сужаются (например, из-за холестерина), то сердечная мышца перестает получать должного питания. Такое состояние называется ишемическая болезнь сердца. Худшее, что может быть, – это перекрытие кровотока тромбом. Тогда возникает острая кислородная недостаточность и формируется омертвление части сердечной мышцы. И наступает инфаркт миокарда.

Ангиопластика

"Чтобы этого не случилось, кардиологи разрабатывают план по увеличению просвета в коронарной артерии. Делается это с помощью операций: стентирование или ангиопластика. Какую лучше выбрать решает врач, согласно анализам, самочувствию и индивидуальным особенностям пациента", – рассказывает кардиолог Андрей Савченко.

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Видео: fdu.org.ua

В некоторых случаях возможно расширение суженного участка сосуда с помощью баллонной ангиопластики. Доктор вводит прикрепленный к катетеру миниатюрный баллон в кровеносный сосуд через небольшой надрез на коже. Достигнув поврежденного участка, баллон раздувают, чтобы раскрыть закупоренную артерию, тем самым увеличив просвет и улучшив кровоток в сосуде. После этого катетер удаляется. Ангиопластика проводится под местной анестезией.

Как делается стентирование

При стентировании используется такой же баллонный катетер, как и при ангиопластике, но с прикрепленным к нему стентом. Он представляет собой трубочку из нержавеющего металла со множеством ячеек. При раздувании баллона стент расширяется в диаметре и плотно вжимается в стенку артерии, увеличивая просвет суженного сосуда. Врач может раздувать баллон несколько раз, чтобы убедиться в правильной установке стента. Затем баллон сдувается и удаляется, а стент остается навсегда в артерии.

Вот так выглядит стент в коронарной артерии
Вот так выглядит стент в коронарной артерии
Фото: Depositphotos

Таким образом, вероятность повторного образования тромба в этом месте практически сводится к нулю. К тому же современные стенты имеют специальное покрытие, препятствующее повторному разрастанию холестериновой бляшки. В зависимости от длины пораженной артерии может понадобиться один или несколько стентов.

Напомним, ранее мы писали о мерцательной аритмии. По каким симптомам ее можно заподозрить.

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