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Больше фруктов и молочных продуктов: каким должен быть здоровый завтрак

Специалисты по питанию рассказали, с чего следует начинать свой день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28

Едим много сладостей, а вот фруктов – недоедаем! Ежедневная норма вдвое меньше, чем нужно, подсчитали в Ассоциации диетологов Украины.

Пересмотреть советуют медики и молочное меню. Потому что мы налегаем преимущественно на сметану и сыры, тогда как молока и кефира в нашем рационе мало. Вредные для здоровья продукты украинцы употребляют на ужин. В меню – преимущественно тяжелые блюда. Обед также нельзя назвать диетическим. Обычно это – бутерброды, колбасы и консервы. Неправильно большинство украинцев также завтракает. В утренней тарелке много жареного, сладкого, а также полуфабрикатов.
 
Хотя именно завтрак самый важный в суточном рационе. Из каких продуктов стоит начинать день, а от каких следует отказаться?

Наиболее вредно – вообще не завтракать, говорит гастроэнтеролог Галина Незговорова. И отмечает, что если в 7 утра кусок в горло не лезет – ешьте в 9-10.

"Завтрак должен быть здоровым. Он не должен начинаться с чашечки кофе. К сожалению. Почему? Потому что когда человек будет злоупотреблять или вообще употреблять только кофе на завтрак, даже если он будет с молоком, он раздражает слизистую желудка", – говорит диетолог Галина Незговорова.

Раздражают желудок, а потому вызывают дискомфорт и цитрусовые. Их следует исключить из утреннего рациона. Если хотите фруктов – добавляйте в каши – подсказывает диетолог Евгения Крылова.

"Если мы хотим к каше добавить сладкий фрукт, это может быть хурма и может быть яблоко", – говорит специалист по питанию.

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Вредно завтракать продуктами быстрого приготовления. Например, овсянкой, которую не надо варить. Хлеб лучше заменить на лаваш, а количество мучного сократить. 

"Любителям хлеба – бездрожжевой хлеб, небольшой кусочек, на завтрак с сыром, с авокадо. Пожалуйста, кушайте, не надо себе отказывать, потому что еда должна быть в удовольствие, особенно завтрак", – говорит Евгения Крылова.

Основное правило – первый прием пищи должен быть легким. 

Есть сразу после пробуждения диетологи не рекомендуют. Советуют сначала выпить воды, а уже потом, через полчаса, можно приступать к завтраку. Лучше, если он будет белковым – яйца или сыр. Сюда же можно добавить сезонные овощи и зелень. Кофе заменит чай с лимоном, компот или смузи.

Напомним, ранее ученые выяснили, какой опасной болезнью грозит отказ от завтрака.

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Источник: Сегодня
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