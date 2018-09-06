Борется с раком: отказ от популярного в Украине продукта признан целебным

Многих интересует вопрос – есть ли такая диета полноценной

Рацион без мяса – полезен, говорит Супрун. Фото: pixabay

Глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook развеяла миф о вреде вегетарианской диеты, назвав ее полезной в борьбе с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

"Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа – исключение из рациона мяса животных. Многих интересует вопрос – есть ли такая диета полноценной, сбалансированной и в целом более полезной для здоровья. Ведь дискуссии между мясоедами и вегетарианцами продолжаются постоянно. Кроме того, вокруг вегетарианства существует много мифов. Например, что вегетарианцы получают меньше питательных веществ из пищи, им не желательно заниматься спортом, или даже, что вегетарианство – это болезнь", – пишет Ульяна Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 1 ноября – День вегана или тщательного вегетарианца

По мнению и.о. министра, около семи лет назад на просторах интернета начала распространяться ложная информация, будто ВОЗ признало вегетарианство болезнью, а именно – психическим расстройством. Со временем эта ложная информация начала распространяться по медиа. Даже после официального опровержения ВОЗ, для многих людей эта новость оставила неверное восприятие такого образа жизни.

"Должным образом спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний, – продолжает Ульяна Супрун. – Академия питания и диетологии США подтверждает, что такая диета подходит для людей всех этапах жизненного цикла, в том числе женщинам во время беременности и лактации, новорожденным, детям, подросткам, пожилым людям, а также спортсменам ".

Врач также добавила, что на сегодня растительная пища признается не только полноценной пищу, но также как способ профилактики и уменьшения риска появления многих болезней. Исследования показывают, что вегетарианцы имеют более низкие риски появления сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса и ожирения и некоторых видов рака.

"Растительная диета должна быть соблюдена тщательно и внимательно. Ведь это не означает простую отказ от мяса и продуктов животного происхождения. Именно здоровый растительный рацион (овощи, фрукты, семена), а также полноценная замена животного белка растительным (бобовые, соевые продукты, орехи) способствуют уменьшению риска появления многих заболеваний. Если же вы не едите мяса, впрочем компенсируете это малопитательных едой – ожидать какие-то полезные эффекты для здоровья бесполезно ", – отмечает глава Минздрава.

Чиновник уверена, что к переходу на такую диету следует подходить разумно и взвешенно.

"Начинайте медленно и постепенно убирайте мясо или другие продукты животного происхождения из своего рациона. К тому же стоит заранее понять, каким образом вы будете планировать свой обновленный рацион, чтобы получать достаточно питательных веществ. Обязательно консультируйтесь со своим врачом Он поможет выбрать лучшую стратегию перехода на новый стиль жизни ", – резюмирует Супрун.

Напомним, ученые нашли связь между вегетарианством и депрессией.