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Ботокс для волос: польза и вред ухода за волосами

Как делать ботокс для волос для красоты и улучшения здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Ботокс для волос Фото: depositphotos.com
Ботокс для волос
Фото: depositphotos.com

Чтобы волосы были красивыми, кончики не истончались и не секлись, а шевелюра блистала здоровьем, была разработана косметическая процедура – ботокс для волос. Результат не может не радовать, поскольку практически сразу после проведения процедуры волосы приобретают шелковистость и легкость, восстанавливаются даже самые поврежденные локоны, волосы легко поддаются расчесыванию и укладке, при этом не наблюдается их утяжеление и эффект склеивания.

Что такое ботокс для волос

Ботокс для волос – это процедура по уходу за волосами, которая восстанавливает их структуру, оздоравливает локоны и имеет эффект быстрого действия.

Воздействие ботокса на волосы происходит за счет специальных компонентов, входящих в состав препарата. Среди наиболее популярных веществ, входящих в состав ботокса: витамины групп А, В, Е, С, белки, кератин, гиалуроновая кислота, натуральные экстракты и масла.

Как действует ботокс? Его активные компоненты проникают внутрь каждого волоска, восстанавливают молекулярную структуру волос, заполняя повреждения, и остаются внутри благодаря эффекту "запечатывания" кончиков и предотвращения вымывания. Благодаря этому эффект от процедуры может сохраняться в течение двух и более месяцев.

Главные преимущества ботокса для волос

  • Процедура помогает очень быстро восстановить сухие и поврежденные волосы, а также насытить их ценными витаминами. Результат виден практически сразу.
  • Процедура ботокса имеет разглаживающий эффект и способствует легкости в укладке, а потому подойдет обладательницам кудряшек и непослушных волос, желающих выпрямить свои локоны.
  • Цветной ботокс позволяет корректировать оттенок волос. 
  • За счет заполнения структуры ботокс добавляет эластичности и упругости локонам.

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Ботокс для волос: как делать процедуру

На чисто вымытые и высушенные волосы наносится ботокс и тщательно распределяется по всем волосам. На голову надевается полиэтиленовая шапочка, а на пряди направляется теплый воздух, чтобы запечатать все полезные компоненты ботокса внутри. Затем голову снова моют, чтобы смыть средство с волос, и укладывают пряди.

Непосредственно после ботокса не нужно расчесывать волосы, а также надевать головной убор. В течение нескольких дней после процедуры ботокса следует избегать прямых солнечных лучей и сильных перепадов температуры. Не стоит посещать сауну, солярий и т.д.

Минусы и противопоказания для проведения ботокса для волос

  • Процедура противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также при наличии повреждений на коже.
  • Один из основных минусов ботокса для волос – это привыкание. При длительном и регулярном использовании ботокс может дать обратный эффект и спровоцировать ломкость локонов. Поэтому процедуру следует проводить не чаще 1 раза в 3 месяца.
  • Ботокс не рекомендуется при регулярном окрашивании, поскольку активные вещества могут навредить раздраженной красителями коже.

Напомним, ранее мы писали, как остановить выпадение волос зимой.  Сайт "Сегодня" также рассказывал, чем полезно кокосовое масло для волос.

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Источник: Сегодня
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