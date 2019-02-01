Ботокс для волос: польза и вред ухода за волосами

Как делать ботокс для волос для красоты и улучшения здоровья

Ботокс для волос Фото: depositphotos.com

Чтобы волосы были красивыми, кончики не истончались и не секлись, а шевелюра блистала здоровьем, была разработана косметическая процедура – ботокс для волос. Результат не может не радовать, поскольку практически сразу после проведения процедуры волосы приобретают шелковистость и легкость, восстанавливаются даже самые поврежденные локоны, волосы легко поддаются расчесыванию и укладке, при этом не наблюдается их утяжеление и эффект склеивания.

Что такое ботокс для волос

Ботокс для волос – это процедура по уходу за волосами, которая восстанавливает их структуру, оздоравливает локоны и имеет эффект быстрого действия.

Воздействие ботокса на волосы происходит за счет специальных компонентов, входящих в состав препарата. Среди наиболее популярных веществ, входящих в состав ботокса: витамины групп А, В, Е, С, белки, кератин, гиалуроновая кислота, натуральные экстракты и масла.

Как действует ботокс? Его активные компоненты проникают внутрь каждого волоска, восстанавливают молекулярную структуру волос, заполняя повреждения, и остаются внутри благодаря эффекту "запечатывания" кончиков и предотвращения вымывания. Благодаря этому эффект от процедуры может сохраняться в течение двух и более месяцев.

Главные преимущества ботокса для волос

Процедура помогает очень быстро восстановить сухие и поврежденные волосы, а также насытить их ценными витаминами. Результат виден практически сразу.

Процедура ботокса имеет разглаживающий эффект и способствует легкости в укладке, а потому подойдет обладательницам кудряшек и непослушных волос, желающих выпрямить свои локоны.

Цветной ботокс позволяет корректировать оттенок волос.

За счет заполнения структуры ботокс добавляет эластичности и упругости локонам.

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Ботокс для волос: как делать процедуру

На чисто вымытые и высушенные волосы наносится ботокс и тщательно распределяется по всем волосам. На голову надевается полиэтиленовая шапочка, а на пряди направляется теплый воздух, чтобы запечатать все полезные компоненты ботокса внутри. Затем голову снова моют, чтобы смыть средство с волос, и укладывают пряди.

Непосредственно после ботокса не нужно расчесывать волосы, а также надевать головной убор. В течение нескольких дней после процедуры ботокса следует избегать прямых солнечных лучей и сильных перепадов температуры. Не стоит посещать сауну, солярий и т.д.

Минусы и противопоказания для проведения ботокса для волос

Процедура противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также при наличии повреждений на коже.

Один из основных минусов ботокса для волос – это привыкание. При длительном и регулярном использовании ботокс может дать обратный эффект и спровоцировать ломкость локонов. Поэтому процедуру следует проводить не чаще 1 раза в 3 месяца.

Ботокс не рекомендуется при регулярном окрашивании, поскольку активные вещества могут навредить раздраженной красителями коже.

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