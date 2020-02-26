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Брадикардия: почему замедляется пульс

Какая причина того, что сердце начинает стучать медленнее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:56

Брадикардия — замедление частоты сердечных сокращений (менее 60 ударов в минуту). При этом появляется головокружение, холодный пот, даже может случиться обморок, так как сердце медленнее качает кровь, ухудшается кровоснабжение головного мозга, который испытывает кислородное голодание и отключается. Во время таких обмороков возрастает риск внезапной остановки сердца.

Причины замедленного пульса

"Брадикардия может возникать в физиологических условиях, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Например, во время сна, в покое у спортсменов, при раздражении ветвей блуждающего нерва вовремя натуживания, массажа в области каротидного синуса и даже от туго завязанного галстука. Но, замедленный пульс, может быть симптомом некоторых заболеваний".

Брадикардия может быть причиной обмороков
Брадикардия может быть причиной обмороков
Фото: freepik.com

Часто брадикардия наблюдается при неврозах, повышении внутричерепного давления (кровоизлияние, отек, опухоли мозга). Причинами также могут быть: заболевания щитовидной железы, болезнь Боткина, передозировка сердечными гликозидами, отравления никотином, свинцом. Инфекционные заболевания, какие как грипп, ОРВИ, вирусный гепатит, сепсис могут спровоцировать замедление пульса. Гипотермия (понижение температуры тела), гиперкальциемия (повышенное содержание кальция в крови) и гиперкалиемия (повышенное содержание калия) тоже могут вызвать брадикардию. При инфаркте, атеросклерозе сосудов сердца и при рубце на сердце (постинфарктный кардиосклероз) частота сердечных сокращений тоже может быть меньше 60 ударов в минуту.

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Что делать при брадикардии

При физиологической брадикардии человек может жить с пульсом 60 ударов в минуту, не ощущая дискомфорта. И какого-то специального лечения при этом не требуется: нужно отдыхать, соблюдать режим сна и питания.

При хронической — возникают симптомы сердечной недостаточности. При острой — к слабости присоединяются головокружение, потеря сознания и ишемия мозга, полуобморочные состояния, обмороки, развитие стенокардии, коллапс.

Если пульс менее 40 ударов в минуту, возникает состояние, угрожающее жизни человека. В таких случаях необходима срочная госпитализация. Назначенные врачом обследования помогут выявить основное заболевание, ставшее причиной. Если брадикардия случилась на фоне заболеваний сердца (стенокардия, инфаркт миокарда, миокардит), назначаются средства, устраняющие кислородное голодание головного мозга и сердца, и препараты, нормализующие водно-электролитный баланс в организме. После лечения сердечный ритм, как правило, нормализуется.

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