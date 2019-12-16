Бронхит после ОРВИ: почему бывают осложнения

Если перенести простуду на ногах, то болезнь может затянуться надолго

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В осенне-зимний период резко возрастает количество заболевших на ОРВИ. Причин тому несколько: скученность в мегаполисах, мобильность населения, плохая экология, несбалансированное питание (некачественное и избыточное). Очень часто мы делаем большую ошибку – переносим простуду на ногах. Не страшат нас ни насморк, ни температура, ни слабость. А потом удивляемся, откуда берется кашель? Из-за неправильного и несвоевременного лечения ОРВИ, из-за ослабленного иммунитета, в организм проникают бактерии и начинаются осложнения в виде острого бронхита.

Как эффективно повысить иммунитет. Смотрите в нашем сюжете.

Острый бронхит относится к числу наиболее распространенных болезней органов дыхания. Иногда острый бронхит развивается непосредственно при ОРВИ, но чаще является осложнением.

Лечение ОРВИ

Почему же развивается острый бронхит? Давайте проанализируем, как мы обычно поступаем при появлении симптомов ОРВИ.

Мы начинаем лечиться самостоятельно, зачастую ходим на работу. Принимаем мы в этот период прежде всего то, что помогло в прошлый раз и то, что в наличии в домашней аптечке.

К сожалению, применение симптоматических средств не оказывает влияния на сами механизмы воспаления слизистой оболочки верхних дыхательных путей и не всегда предотвращает развитие суперинфекции. Кроме того, избыточные самоназначения приводят порой к возникновению нежелательных лекарственных взаимодействий и развитие побочных эффектов от лекарств.

Мы не лечимся, если не учитывать теплого питья с малиной, калиной или липовым цветом. К врачу не обращаемся. Если повезет, то мы "выскочим" из ОРВИ самостоятельно. Если же на 3–5 день простуды вместо улучшения самочувствия вновь поднялась температура, появился кашель и дискомфорт при дыхании, то следует думать об осложнении – бронхите.

На этом этапе болезни обращение к врачу не просто необходимо, а обязательно, так как больной сам не в состоянии оценить степень развития воспалительного процесса. Для снятия подозрений о развитии пневмонии назначается рентгенография легких.

Лечение бронхита антибиотиками

Доктор, имея на руках результаты исследований, назначает адекватное антибактериальное лечение. И не нужно пугаться антибиотиков. Если они подобраны правильно и верно принимаются, то вреда от них меньше, чем пользы.

Самостоятельно тоже не стоит покупать разрекламированные препараты, так как это приводит к стиранию симптомов, переходу острой формы болезни в хроническую, формированию антибиотикорезистентных штаммов возбудителей, то есть микробов. Которые не поддаются воздействию антибактериальных препаратов.

Отказ же от антибактериальной терапии (другая крайность) чревато серьезными осложнениями: пневмонией, бронхообструктивным синдромом.

Народные средства при бронхите

Лечиться нужно разумно. И народную медицину забывать не стоит, но только в качестве дополнительного лечения. Теплое питье, витаминные чаи из шиповника, черной смородины всегда будут полезны. Помните также и о жаропонижающих свойствах малины, липового цвета, отхаркивающем действии мать-и-мачехи, но не подменяйте ими эффективные препараты, прописанные врачом.

Народные средства, которые можно использовать в дополнение к основному лечению.

Натереть на терке черной редьки и выжать сок через марлю. Хорошо смешать 250 мл этого сока со 100 г жидкого меда и пить. Доза: по 2 ст. ложки перед едой и перед сном вечером.

Чтобы пропотеть, надо выпить 3–4 чашки навара из каких-нибудь потогонных трав, как шалфей, мята, или навара из сухой малины, липового цвета, бузины или имбиря с медом.

Для облегчения вязкой мокроты пить сыворотку в теплом виде.

Сок алоэ в смеси с другими веществами: сок алоэ — 15 г, смалец свиной или гусиный — 100 г, масло сливочное (несоленое) — 100 г, мед — 100 г, какао — 50 г. Принимать по столовой ложке на стакан горячего молока 2 раза в день.

Витаминные чаи из шиповника, черной смородины, калины.

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