Бронхит у детей: что делать, чтобы он не стал хроническим

Важные правила для родителей, чьи дети часто болеют бронхитами

Что такое бронхит, знают практически все. Но самое интересное, что представляют эту болезнь все по-разному. Для многих бронхит – это зима, кашель и температура. Такой бронхит занимает место где-то между обыкновенной простудой и воспалением легких. Для курильщика бронхит – это тяжелое утро, начинающееся приступами мучительного кашля.

"Есть еще несколько бронхитов. Самый тяжелый ассоциируется с удушьем. Сначала нехватка воздуха бывает приступообразной, потом постоянной. Такой бронхит называется обструктивным, это значит закупоривающим – болезнь перекрывает часть просвета бронхов. Дальше все понятно – кислород через бронхи проходит недостаточно, мучает удушье. Очень похожее состояние бывает и при бронхиальной астме. Вообще отношения между астмой и бронхитом очень тесные. И в некоторых случаях врачи не могут четко провести грань между бронхиальной астмой и бронхитом. Спасает только то, что лечение этих болезней очень схоже", – говорит терапевт Валентина Андрейченко.

Закаливание – хороший способ профилактики бронхитов Фото: freepik.com

Но обратите внимание: все эти разные бронхиты могут быть у одного человека. На каждом этапе жизни свой бронхит. В детстве – после катания на санках, потом – на фоне злостного курения, а в зрелом возрасте – тяжелый бронхит с одышкой, инвалидность и самые печальные последствия.

Тревожные симптомы бронхита

К счастью, такая судьба ждет не каждого простудившегося ребенка. Но уже в детстве можно увидеть признаки, которые предсказывают тяжелое хроническое течение бронхита. Например, родителям стоит потревожиться, если с октября до мая ребенок часто болеет простудными заболеваниями. Нередко они затягиваются, переходят в бронхит с мокротой. Особенно плохо, если обострения бронхита сопровождаются одышкой, свистящим дыханием.

"Все эти признаки говорят о том, что описанный выше печальный прогноз вполне реален. Чтобы не допустить развития событий по такому сценарию, необходимо вмешательство родителей. Неплохо, если ребенок каждое лето будет отдыхать на природе. Но стоит избегать регионов, где воздух сухой или пыльный, где неблагополучно с экологией. Особенно опасно там, где воздух "заражен" оксидами серы, продуктами неполного сгорания угля, нефти, газа. Так что, если недалеко от деревни бабушки стоит промышленный гигант, ТЭЦ или еще нечто с дымящими трубами, не стоит "забрасывать" к ней чадо на все лето. Здоровья ему это не прибавит", – продолжает врач.

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Профилактика бронхита

Конечно, ребенка нужно закаливать. Но вспоминайте об этом не с начала сезона простуд, а еще летом. И не стоит сразу обливать малыша холодной водой. Все нужно делать очень постепенно, и лучше начать процесс закаливания еще в жару.

Согласно медицинской статистике, табак является главным фактором риска в развитии хронического бронхита. Если у ребенка слабые бронхи, курение станет для него катастрофой. Негативное отношение к сигаретам нужно воспитывать с самого раннего детства. Очень важно поведение родителей: если они дымят на пару, прогноз очень плохой.

В подростковом возрасте сигареты пробуют курить практически поголовно, но курильщиками становятся не все. Некоторых спасает первое знакомство с сигаретой, во время которого многие перебирают дозу.

Лечение бронхита

И еще очень важно внимательно относиться к любой простуде, даже пустяковой. Переносить ее на ногах не стоит. Обязательно лечение доводить до конца. А в некоторых случаях не надо бояться и антибиотиков, если их прописал врач.

Травами тоже не брезгуйте, но надо отдавать себе отчет, что в лечении этой болезни они играют не главную роль. Как правило, используются сборы, которые помогают отхождению мокроты. Если их силы не хватает, мокрота отходит плохо, ни в коем случае не игнорируйте лекарства. Мокроту нужно во что бы то ни стало сделать жидкой, чтобы она легко откашливалась. Ведь ее, эту мокроту, очень любят бактерии, на ней они растут, как на дрожжах.

При слабых бронхах не стоит переохлаждать голову. А мокрые холодные ноги – верный путь к простуде. Поэтому не забывайте сушить обувь с вечера. Этот банальный совет убережет вас от многих обострений бронхита. Еще бронхит "любит" мебель из дешевого ДСП и пластмассовую отделку, которые попахивают формальдегидом и прочими летучими раздражителями. Старайтесь держать меньше пластмассы и дома.

Особенно следите за влажностью воздуха. Если он сушит горло, бронхам тоже не хватает влаги. Такая "усушка" способствует обострению бронхита. Иногда для борьбы с ней нужно создавать искусственные источники влажных паров. Хорошо, если есть увлажнитель или мойка воздуха. Если нет, то тазик с водой под кроватью или банка на батарее тоже подойдут.

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