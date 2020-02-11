Бронхит: восемь эффективных народных методов лечения

Фитотерапия часто применяется при лечении острых респираторных заболеваниях

Народные средства часто используют при бронхите Фото: freepik.com

Бронхит – одно из самых распространенных заболеваний в зимний период. Чаще всего оно развивается на фоне сниженного иммунитета после перенесенного ОРВИ. Главные симптомы бронхита: изнуряющий кашель, утрудненное дыхание, одышка. Чтобы улучшить отхождение мокроты из легких и облегчить общее состояние, применяют методы народной медицины. Но только как вспомогательное лечение! Лекарства, прописанные врачом отменять ни в коем случае нельзя. Подробнее о народных средствах при бронхите расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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8 средств народной медицины

1. Легкие "любят" жир, потому при болезни можно позволить отойти от привычного рациона и есть более жирную и калорийную пищу. Поможет и аптечные пузырьки с внутренним свиным или барсучьим жиром. Хранить его надо в холодильнике. В стакан теплого молока добавить 1 столовую ложку жира, 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку пищевой соды и все хорошо размешать. Принимать такое средство нужно на ночь или во время приступа кашля.

2. Прополисное масло. Рецепт: взять 20 грамм прополиса, измельчить, добавить 200 грамм хорошего сливочного масла, растопить на водяной бане, но не кипятить. Через 20 минут, когда масло "позеленеет", прополис растворится в масле, снять с огня, процедить, слить в баночку, держать в холодильнике. Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 мин до еды, пока не закончится порция.

3. При ОРВИ, для повышения иммунитета и профилактики вирусной инфекции хорошо помогает лимонный напиток: выжать сок из 3-х лимонов, 4-х зубчиков чеснока. Залить 2 литрами охлажденной кипяченой воды и добавить по вкусу мед (3-4 столовые ложки). Пить для профилактики – по полстакана утром натощак ежедневно в осенне- весенний период. Противопоказания к такому средству – гастрит, язва желудка.

4. Глубокие парафиновые прогревания способствуют лучшему отхождению мокроты. Растопить 5 парафиновых свечей на водяной бане (или взять аптечный парафин), вылить в плотный целлофановый пакет, положить на грудь (на ночь) через хлопчатобумажное полотенце, укутаться. Курс лечения- 7-10 прогреваний. Противопоказания – острые инфекционные заболевания, повышенная температура, заболевания кожи в месте наложения, онкозаболевания.

Лимонный напиток укрепляет иммунитет Фото: Pixabay

5. Взять стакан сока натертой черной редьки, добавить 200 г меда, перемешать, пить по 2 столовые ложки утром и вечером перед едой.

6. Отлично помогают при бронхите ингаляции такими травами: мята, эвкалипт, лаванда, анис, кориандр, пихта. Все эти травы не только способствуют выведению мокроты, но и восстанавливают защитные свойства дыхательных путей.

7. Самое известное средство от бронхита – это экстракт листьев плюща. Препараты на его основе разжижает мокроту, способствует ее отхождению, расширяет бронхи.

8. Дыхательная гимнастика – по выбору, какая больше подойдет. При бронхите поможет и бодифлекс и авторские методики дыхания по Бутейко, по Стрельниковой. Даже простое надувание шариков – отличная тренировка для легких. Противопоказания к дыхательной гимнастике: беременность, гипертония, нарушения ритма сердца, послеоперационные состояния, лихорадка, острые инфекции.

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