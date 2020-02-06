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Булимия: как обуздать неумеренный аппетит

Как заподозрить у себя или родных серьезную зависимость от еды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Неумеренный аппетит может быть симптомом булимии
Неумеренный аппетит может быть симптомом булимии
Фото: Depositphotos

Потребность в приеме пищи иногда приобретает патологический характер. Человек находится во власти постоянного или приступообразного мучительного желания безудержно принимать пищу без ощущения сытости. Такое состояние называется булимией. Подробнее о ней расскажет психотерапевт Татьяна Пятковская.

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Причины булимии

Однозначно ответить и выяснить точные причины булимии достаточно сложно. Многие факторы способны в один момент стать решающими. Заболевания центральной нервной системы, такие как инсульт, часто приводят к появлению булимии. Это связано с патологическим влиянием на пищевой центр, расположенный в головном мозге. При локализации инсульта в этой области нарушается кровоснабжение и нормальная работа пищевого центра.

Эндокринные заболевания и психические нарушения также могут вызвать булимию. В основе их воздействия можно предположить нарушение гормонального и нейрорегуляторного влияния на тонкие мозговые структуры, формирующие пищевой центр.

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Гораздо чаще булимия проявляется под действием внешних обстоятельств и неумения им противостоять. При стрессе, неврозе многие находят отдушину в еде. Достаточно постоянного стресса, повторяющегося регулярно и часто, и привычка "закусывать" перерастает в патологическую зависимость от еды. Доминанта пищи затеняет все мысли, становится навязчивой идеей.

Булимия нередко развивается в детском или подростковом возрасте, когда ребенок ест постоянно, потому что родители не контролируют процесс приема пищи. Да и сами родители часто подают пагубный пример, пичкая детей сладостями, булочками, которые способны еще больше усиливать аппетит.

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Как заподозрить булимию

Желание поесть не является патологией. Речь идет о безудержном процессе приема пищи. Очень важно быть внимательным к своим родным, не пропустить появление привычки, не допустить перерождения ее в зависимость.

Приемы пищи всей семьей за одним столом — это не только дань традиции, но и возможность проконтролировать количество потребляемой пищи. В семье надо говорить о проблеме, решать ее совместными усилиями.

Булимия проявляется приступами внезапного голода или же постоянным, непрекращающимся чувством голода. Часто беспокоят общая слабость, боль в подложечной области.

Остановить безудержное поглощение пищи не может ни здравый смысл, ни запрет окружающих. Ситуация почти патовая, потому что меры в количестве принимаемой пищи не существует. Останавливает только пустой холодильник.

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После такого пищевого обилия следует реакция раскаяния, вины. Человек корит себя за то, что не смог остановиться, не знал меры, хотя сам не властен над собой в момент такого приступа голода. Критика своего поведения сохранена, но она присутствует только постфактум.

Лечение булимии

Чрезмерный неконтролируемый прием пищи, неспособность удержать свой аппетит и вовремя остановиться приводят к депрессии. Почти наркотическая зависимость от пищи разрушает круг людей, желающих помочь, но безрезультатно. Пациенты теряют интерес к жизни, ее лучшим проявлениям и концентрируются только на патологическом пищевом влечении. Они выпадают из общества, оставаясь один на один с болезнью.

Очень часто больные булимией пытаются справиться с болезнью самостоятельно. Принимают слабительное, искусственно вызывают рвоту, ставят клизмы, пытаясь таким образом влиять на свой вес. Ведь чрезмерное потребление пищи очень быстро приводит к ожирению. Такое самолечение негативно воздействует на работу органов желудочно-кишечного тракта, истощая их защитную функцию.

Наилучшие результаты дает сочетание психотерапии, диетотерапии и медикаментозного лечения.

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