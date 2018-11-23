"Цієї миті рік потому": героине шоу удалось побороть жуткую манию

После пережитого насилия девушка наносила себе увечья

Юлия Осипчук резала свое лицо Фото: пресс-служба СТБ

Героиней 12-го выпуска проекта о мотивации "Цієї миті рік потому" стала 31-летняя Юлия Осипчук из Киева. Девушка пообещала за год удивить всех своим преображением, для этого она должна побороть почти неконтролируемую манию – травмировать свое лицо.

"Я очень хочу избавиться от своей мании и выйти через год с лицом, которое мне будет нравиться. У меня дерматилломания – постоянное желание повреждать свою кожу", – рассказала Юлия.

На протяжении 16 лет девушка повреждала себе лицо. Руками, а порой маникюрными инструментами, она чистила и царапала кожу, оставляя кровавые раны и рубцы на лице. Юля могла часами стоять у зеркала и все реже и реже выходила из дома. Причиной такой жуткой мании была детская травма. В 11 лет Юлю подсторожил педофил и силой заставил удовлетворить его сексуальные желания. До изнасилования не дошло, но такое потрясение оставило большой отпечаток на психологическом здоровье девушки.

Юлия Осипчук резала свое лицо и не выходила из дома Фото: пресс-служба СТБ

В студии она заявила, что настроена побороть свою манию, которая мешает ей нормально жить и строить отношения. Спустя год узнать Юлю было почти невозможно! Когда девушка появилась в студии "Цієї миті рік потому" Даша Трегубова буквально потеряла дар речи.

"Мне не хватает слов, я потрясена вашими изменениями, я не могу на вас насмотреться! Ваше лицо выглядит здоровым и главное – без ран!", – восхищенно призналась ведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Девушка поразила результатом после сложной операции: фото до и после

По словам героини, первые полгода ее попытки избавиться от мании были напрасными. Психотерапевты настояли на том, чтобы Юля легла в стационар. Там девушка прошла длительное лечение и реабилитацию, после чего сделала лазерную шлифовку лица.

Юлии сделали шлифовку лазером Фото: пресс-служба СТБ

"Я уже не боюсь людей не прячусь, мне очень хочется открываться и искать новые знакомства", – поделилась она.

История Юлии Осипчук стала примером того, как за один год человеку под силу кардинально изменить свою жизнь. Смотрите еще больше вдохновляющих историй каждую пятницу в проекте "Цієї миті рік потому" на СТБ.

Напомним, ранее герои шоу "Цієї миті рік потому" удивили результатом нормализовать вес, чтобы стать родителями. А солистка Garbage Ширли Мэнсон также рассказала об опыте селфхарма.