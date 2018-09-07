"Цієї миті рік потому": после страшной аварии девушка обещает снова стать на ноги ради сына

В результате проишествия супруг погиб, а Настя почти лишилась ноги

Анастасия пережила настоящую трагедию Фото: пресс-служба СТБ

В эту пятницу, 7 сентября, на СТБ выйдет второй выпуск проекта о мотивации и силе воли – "Цієї миті рік потому". В этот раз в студию к ведущей Даше Трегубовой с обещаниями кардинально изменить жизнь придут 7 участников. Одной из них станет Анастасия Чередник из Днепра, которая почти лишилась ноги во время аварии на море в Греции. Девушка придет в студию проекта, чтобы пообещать – она снова научится ходить ради своего сына.

Не так давно во время злосчастного отдыха в Греции Анастасия потеряла свою единственную опору – мужа. В катер, на котором пара направлялась на остров, въехала яхта. Супруг погиб, а Настя почти лишилась ноги.

Единственное, что помогло девушке не упасть духом, – ее ребенок.

"Ради себя не было желания держаться, а ради ребенка – да", – признается молодая мама. За год Настя обещает снова начать ходить, бегать, заниматься спортом и, более того, вернуться в профессию – возобновить занятия по фитнесу.

Кроме того, героями второго выпуска станут:

Давид Лавриков, 10 лет

Давид Лавриков Фото: пресс-служба СТБ

Цель: выкупить обезьянку у фотографа, который не заботится о ней

Давид с малых лет помогает животным. Дома у мальчика живет 7 собак и 3 кошки – большинство питомцев он спас от голодной смерти, забрав их из улицы. Теперь Давид мечтает спасти обезьянку, которую, по мнению мальчика, эксплуатирует фотограф.

Татьяна Плотникова, 56 лет

Татьяна Плотникова Фото: пресс-служба СТБ

Цель: отстроить дом

Дом Татьяны превратился в пожарище после удара молнии, оставив женщину и её супруга без крыши над головой. За год одинокие пенсионеры хотят отстроить дом и, более того, успеть до холодов, ведь супруги живут в курятнике…

Герман Клименко, 17 лет

Герман Клименко Фото: пресс-служба СТБ

Цель: признание в любви от дамы сердца

Герман – художник в 4-м поколении (правнук Татьяны Яблонской). За год парень хочет сделать собственноручно доспехи и стать рыцарем, чтобы услышать заветное "люблю" от своей девушки Весты.

Анна и Олег Коцюбняки

Анна и Олег Коцюбняки Фото: пресс-служба СТБ

Цель: стать родителями

Аня и Олег нянчат племянников, а о своем малыше могут только мечтать. У Олега всего лишь 4 % активных сперматозоидов. Пара решится попросить помощи у брата Олега, чтобы он выступил донором спермы и стал биологическим отцом малыша.

Лидия Тимошек, 55 лет и гусь Гоша, 30 лет

Лидия Тимошек и гусь Гоша Фото: пресс-служба СТБ

Цель: чтобы гусь Гоша стал рекордсменом

У бабушки Ани был любимый гусь Гоша. Женщина мечтала, чтобы он попал в Книгу рекордов Украины как самый старый гусь – ему уже стукнуло 30 лет. Однако бабушки не стало. Теперь её семья решила воплотить в реальность мечту о рекорде.

Татьяна Хижко

Татьяна Хижко Фото: пресс-служба СТБ

Цель: найти сына и попросить прощения

Сейчас Татьяна – мать двоих сыновей и любящая жена. В прошлом – наркоманка, которую на 5 лет посадили за распространение и употребление наркотиков. Своего первенца она не видела уже 11 лет: Татьяну лишили родительских прав, а мальчика усыновили. Через год Татьяна хочет найти Максима и извиниться за его испорченное детство.

Смогут ли участники достичь поставленных целей – узнайте во втором выпуске "Цієї миті рік потому".

Напомним, "Цієї миті рік потому" – это адаптация совершенно нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year. Герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать свои невероятные истории и поделиться самой сокровенной целью в жизни. Ведущая помогает разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть год, в течение которого команда проекта неустанно фиксирует все его успехи и неудачи на пути к цели. А вот зритель увидит, какие изменения произошли в жизни героя, всего за считанные секунды, ведь от обещания участника, данного "цієї миті", до результата "рік потому" лежит расстояние длиною в несколько шагов ведущей в студии.

Напомним, ранее мы рассказывали о всех подробностях второго выпуска проекта "Зважені та Щасливі" 8-й сезон. Сайт "Сегодня" также сообщал, кто вошел в двадцатку 8-го сезона "МастерШеф".