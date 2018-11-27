"Цієї миті рік потому": школьник собрал 30 тонн пластиковых крышечек на протез для друга

Друг Влада потерял ногу после тяжелой болезни

Влад Корх помог другу собрать крышечки на протез Фото: пресс-служба СТБ

Героем 13-го выпуска проекта о мотивации и силе воли "Цієї миті рік потому" стал школьник Влад Корх из села Корюковка Черниговской области. Мальчик пообещал за год собрать 15 тонн пластиковых крышечек. Именно такое количество было необходимо, чтобы изготовить протез для одного парня, который лишился ноги впоследствии онкологического заболевания.

"Я собираю одному парню на протез. Его зовут Саша, ему 20 лет, и он победил рак. В 16 лет Саше ампутировали ногу. Я нашел объявление в интернете, что ему срочно нужен протез, и я решил помочь. Я написал, что хочу собрать крышечки ему на протез, мы стали общаться и подружились", – рассказал Влад.

Влад год назад Фото: пресс-служба СТБ

Как объяснил герой, одна половина крышечек идет на протез, а вторая – на переработку. На полученные от переработки деньги изготавливают остальные не пластиковые детали. Мальчик был уверен, что ему будет достаточно 15 тонн, но спустя пару месяцев узнал ошеломляющую новость – для протеза необходимо вдвое больше!

В дневниках Влад рассказал, что для него собирали крышечки и продуктовые магазины, и благотворительные фонды, и полицейские, и даже звезды! Такая поддержка со всех городов Украины вдохновляла мальчика идти к своей цели.

"Мне удалось это только с Украиной. Если бы мне не помогли украинцы, у меня бы ничего не получилось! Каждый день мне привозили тысячи крышечек", – признался он.

За 30 тонн переработанных пластиковых крышечек мальчику удалось выручить 100 тысяч гривен, на которые Саше изготовили протез.

Саша и Влад Фото: пресс-служба СТБ

Вместе друзья пришли в студию "Цієї миті рік потому" и растрогали зрителей до слез, ведь Саша уверенно шагал с протезом.

"Мы тоже собирали крышечки всем телеканалом СТБ. Я передавала пакеты крышечек для тебя через редакторов! Саша, у тебя появился очень крутой друг! Я бы тоже такого хотела", – поделилась ведущая Даша Трегубова.

История Влада и Саши еще раз доказывает, что возможно все.

Напомним, ранее герои шоу "Цієї миті рік потому" удивили результатом нормализовать вес, чтобы стать родителями.