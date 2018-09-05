"Цієї миті рік потому": участница шоу бросила вызов анорексии

Год назад девушка весила всего 26 кг

Полина весила всего 26 кг Фото: пресс-служба СТБ

В прошлую пятницу, 31 августа, стартовало шоу о мотивации и удивительных преображениях – "Цієї миті рік потому", которое ведет Даша Трегубова. Герои приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать свою историю жизни и пообещать достичь заветной цели за год. Одной из участниц первого выпуска стала 23-летняя Полина Комисарова из города Каменское Днепропетровской области. Год назад ее вес просто шокировал – он составлял всего 26 кг! На год Полина поставила себе цель – избавиться от анорексии, снова стать здоровой и счастливой. Героине удалось сдержать обещание и вернуться в студию через год совершенно другим человеком! Смотрите фото в материале.

Полина год назад Фото: пресс-служба СТБ

В погоне за идеальным телом Полина потеряла все: здоровье, друзей, учебу, а также ухудшились отношения с родителями.

"Мой самый минимальный вес – 21 кг. Когда мне было лет 16, я решила, что у меня где-то попа большая, где-то лишняя складочка на животике. Я захотела похудеть. В 16 лет я весила около 50 кг при росте 155 см. Я – идеалист по жизни, поэтому считала, что можно улучшить свою фигуру, сделать идеальный пресс. Сейчас мне мой живот нравится, но не нравится все остальное", – год назад призналась Полина в студии проекта.

Похудение девушки началось с отказа от сладкого. Ограничивая себя в еде, ей удалось похудеть с 50 до 42 кг. И когда уже стоило остановиться, Полина продолжила урезать порции.

"Наверное, это был какой-то азарт. В определенный момент ты уже не можешь остановиться. После каждого приема пищи я качала пресс часами. Кто-то меня звал гулять, а я говорила: "Вы что, у меня по расписанию сейчас зарядка!". Дошло до того, что я в последнее время просто ничего не ела. Я жевала и выплевывала все в салфетку", – рассказала девушка.

Первыми заметили, как сильно изменилась дочь, родители Полины. Они просили ее остановиться, но девушка не хотела никого слышать.

Девушка не хотела никого слушать Фото: пресс-служба СТБ

"Они пытались меня уговаривать, плакали. Когда хотели накормить, я закатывала истерики. Ничего не помогало", – поделилась Полина.

Все дошло до того, что организм девушки полностью истощился.

"Это было просто ужасно. Я не могла подниматься по ступенькам, не могла поднять ногу на диван, это приходилось делать с помощью рук. Я потеряла сознание и попала в реанимацию. Тогда я испугалась, потому что не хочу умирать. Я хочу жить!" – сказала Полина.

Полина в течение года боролась с анорексией Фото: пресс-служба СТБ

После обещания данного в студии проекта "Цієї миті рік потому" Полина приложила все усилия, чтобы достичь поставленной цели и через год появиться красивой и здоровой. Перевоплощение участницы – просто грандиозное! Сейчас Полина весит 41 кг и ее с трудом можно узнать. Этот год девушка провела в закрытом центре, где проходила лечение. Если поначалу она находила способы не есть предлагаемые порции, то со временем привыкла к регулярному приему пищи. Сейчас Полина признается, что просто обожает конфеты и сгущенку!

"Было много сложностей на первых двух-трех месяцах. Я даже кидалась едой, прятала ее, но потихоньку научилась справляться. Сейчас я кушаю все", – рассказывает счастливая Полина.

Лечение девушки продолжается. Она до сих пор находится в реабилитационном центре, но уже очень рада тем изменением, которые с ней произошли.

"Мне очень нравится, что мое тело стало более женственным. Пресс, кстати, тоже никуда не ушел (смеется)" – отмечает участница. Счастливы и родители Полины и с гордостью называют ее красавицей.

Полина заметно похорошела Фото: пресс-служба СТБ

Не пропустите новые интересные цели героев и их ошеломительные результаты каждую пятницу в проекте "Цієї миті рік потому" на СТБ!

Напомним, "Цієї миті рік потому" – это адаптация совершенно нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year. Герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать свои невероятные истории и поделиться самой сокровенной целью в жизни. Ведущая помогает разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть год, в течение которого команда проекта неустанно фиксирует все его успехи и неудачи на пути к цели. А вот зритель увидит, какие изменения произошли в жизни героя, всего за считанные секунды, ведь от обещания участника, данного "цієї миті", до результата "рік потому" лежит расстояние длиною в несколько шагов ведущей в студии.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" показывал преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі" после набора веса. Мы также писали о том, что Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии.