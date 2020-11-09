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Цели терапии человека с сахарным диабетом: что это и как их достичь

Лечение сахарного диабета должно начинаться с установления целей лечения

В основе лечения каждого пациента с сахарным диабетом лежит ключевая цель – достичь компенсированного состояния заболевания, когда уровень гликированного гемоглобина стабильно не превышает 7%. Когда цель достигнута, пациент с СД чувствует себя хорошо, живет полноценно и не имеет осложнений от болезни.

В Украине диабет занимает третье место по распространенности – после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. У половины людей, которые сейчас живут с сахарным диабетом, заболевание не диагностировано, так что они живут обычной жизнью, но имеют высокий риск возникновения осложнений от некомпенсированного состояния диабета. Вместе с тем осведомленность о болезни, своевременная диагностика, установление вместе с врачом-эндокринологом целей терапии, корректно выбранная программа лечения, ответственность больного и врача дают возможность предотвратить развитие тяжелых осложнений и позволяют человеку с диабетом жить полноценной жизнью.

Диабет требует осведомленности и ответственности

Людмила Петренко не один десяток лет знакома с сахарным диабетом – женщина живет с ним уже 25 лет и возглавляет Международную диабетическую ассоциацию Украины. Кроме этого, Людмила Ивановна выдает образовательный журнал об этом, одном из наиболее распространенных в мире заболевании, чтобы помочь людям с сахарным диабетом быть осведомленными о нем.

"Когда я начала издавать журнал, я стала читать литературу, интересоваться, что это за болезнь, и поняла, что это – очень большая проблема. В государстве нет литературы для больного, для того, чтобы он мог узнать, как жить с диабетом", – говорит Людмила Ивановна.

Вспоминает, как почувствовала симптомы сахарного диабета: "Очень большая жажда, хочется все время пить. Часто – чувство голода. Лишний вес. Немеют ноги, пальцы на ногах".

К основным симптомам сахарного диабета эндокринологи также добавляют чрезмерное мочеотделение, потерю веса, частое ощущение усталости, ухудшение зрения, головные боли, зуд, плохое заживление ран. А факторами риска заболеть сахарным диабетом 2 типа, в частности, являются наличие заболевания у ближайших родственников, лишний вес, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, возраст после 45 лет, гипертония, повышенный уровень жиров в крови. При наличии симптомов и одного или более дополнительных факторов риска важно пройти обследование у врача, ведь чем раньше диагностирован диабет, тем легче его лечить.

Людмила Ивановна обратилась со своими симптомами к врачу-эндокринологу, и он подтвердил ее диагноз. Именно тогда она начала изучать сахарный диабет. Женщина вспоминает важнейший этап начала лечения – врач-эндокринолог, проанализировав текущее состояние пациентки, определил для нее цели лечения: показатели уровня глюкозы, артериального давления и липидов, которые она должна контролировать и достичь за определенное время. Это необходимо, потому что это – составляющие компенсированного состояния диабета, которое позволяет пациенту избежать осложнений и жить полноценной жизнью. Для достижения цели лечения Людмила Ивановна выбрала здоровое питание, научилась регулярно измерять уровень сахара в крови, проверять каждые три месяца уровень гликированного гемоглобина, чтобы он был ниже 7%, и самостоятельно контролировать свое состояние. Ведь диабет – это образ жизни, и чтобы контролировать это заболевание, нужно научиться быть ответственным за состояние своего здоровья и жизни.

Цель лечения – показатель гликированного гемоглобина ниже 7%

Лечение сахарного диабета должно начинаться с установления целей лечения, которые включают целевой уровень показателей глюкозы, гликированного гемоглобина, артериального давления и липидов, которые пациент должен контролировать и достичь за определенное время. Таким образом, цель лечения сахарного диабета – достичь компенсированного состояния заболевания, когда уровень гликированного гемоглобина ниже 7%, чтобы жить полноценно и снизить риск возможных осложнений от болезни.

Устанавливать цели терапии для пациента с сахарным диабетом может только врач-эндокринолог, принимая во внимание определенные факторы – возраст, образ жизни, наличие осложнений, гипогликемических состояний. Цели всегда обсуждаются с пациентом, ведь это – ответственность и врача, и пациента.

"Цели лечения на сегодняшний день устанавливаются очень индивидуально. То есть у пожилого человека цели лечения, а именно – уровень глюкозы в крови, показатели уровня липидов в крови, артериального давления, будут отличаться от целей лечения у молодого человека. Гликированный гемоглобин для молодого пациента с СД 1 типа может быть и ниже 6,5%, в то же время для пожилого человека с имеющимся сосудистым событием (вроде инсульта) цель гликированного гемоглобина более "мягкая", менее 8%", – объясняет врач-эндокринолог Татьяна Юзвенко.

Цель лечения – это конкретные цифры, конкретные показатели. Они установлены и рекомендованы ведущими международными ассоциациями, которые изучают сахарный диабет.

Одним из ключевых показателей компенсации диабета является гликированный гемоглобин. Это – биохимический показатель крови, он отражает среднее содержание глюкозы в крови за длительный период. Человеку с диабетом необходимо проверять уровень гликированного гемоглобина каждые 3-6 месяцев. Для большинства людей с сахарным диабетом этот уровень должен быть менее 7 процентов (HbA1c <7%) – при таком условии у пациента компенсированное состояние СД, благодаря чему он живет полноценно.

"Если гликированный гемоглобин очень высокий, то надо проанализировать, почему, где есть погрешность: в еде, в подборе инсулина или в самом препарате, который тебе не очень подходит", – делится опытом Людмила Петренко.

Еще один ключевой показатель компенсации диабета – уровень глюкозы. Натощак уровень глюкозы должен быть в диапазоне 4,4 – 7.2 ммоль/л, а через 2 часа после еды – менее 10 ммоль/л. При таких показателях риск осложнений диабета снижается.

Для достижения цели лечения также очень важны показатели артериального давления и липидов крови. У человека с сахарным диабетом артериальное давление в норме должно составлять 130/80 мм рт ст, а уровень холестерина ЛПНП должен быть менее 100 мг/дл.

Для того, чтобы достичь цели лечения, человек с сахарным диабетом должен придерживаться здорового сбалансированного питания: отказаться от употребления фастфуда, жирной и жареной пищи, промышленных сладостей, поддерживать массу тела в норме, быть физически активным, должен следить за сном, избегать стрессов. Кроме того, необходимо принимать рекомендованные эндокринологом лекарства, тщательно соблюдать назначения врача относительно дозы, вида инсулина, даже если больной чувствует себя хорошо.

Доказано, что если пациент достиг цели лечения, его диабет компенсирован, а риск осложнений от него – минимальный.

"Мы должны мотивировать пациента, потому что без мотивации не будет действия никакого для самого пациента", – говорит врач-эндокринолог Татьяна Юзвенко.

Мотивированный, внимательный к своему самочувствию, осведомленный о сахарном диабете и ответственный человек с болезнью, благодаря определенной эндокринологом цели лечения и собственным ежедневным действиям, сможет достичь компенсированного состояния заболевания. То есть состояния, когда показатели среднего уровня глюкозы в крови находятся в пределах нормы, а уровень гликированного гемоглобина ниже 7%, человек чувствует себя хорошо, может жить полноценной жизнью и приносить пользу обществу.

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