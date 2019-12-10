Цетрин: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который убирает симптомы различных видов аллергии

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Цетрин снижает выраженность и профилактирует развитие аллергических реакций. Так же способен устранить кожные реакции на: охлаждение (в случае аллергической крапивницы на холод), введение гистамина, специфических аллергенов. При бронхиальной астме легкой степени снижает гистамининдуцированную бронхоконстрикцию. Действие препарата продолжается 1 сутки.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит цетиризина гидрохлорида 10 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал кукурузный повидон, магния стеарат гипромеллоза; полиэтиленгликоли; титана диоксид (Е 171) тальк сорбиновая кислота; полисорбаты; диметикон.

Таблетки Цетрин, покрыты пленочной оболочкой, в 1 таблетке содержится 10 мг цетиризина. В блистере 20 таблеток.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета, с насечкой с одной стороны и гладкие с другой стороны.

Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина. Код АТХ R06A Е07.

Показания

назальные симптомы сезонного и хронического аллергического ринита (ринорея, зуд в носу, чихание);

неназальные симптомы, связанные с конъюнктивитом;

Зуд, крапивница различных типов, включая идиопатическую.

Противопоказания

гиперчувствительность (в том числе к гидроксизину);

беременность, период грудного вскармливания;

детский возраст до 6 лет (для данной лекарственной формы).

С осторожностью применять при хронической почечной недостаточности (средней и тяжелой степени выраженности – требуется коррекция режима дозирования), пожилой возраст (возможно снижение клубочковой фильтрации).

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Фармакокинетика

Цетиризин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Абсорбция при пероральном применении достигает 100%. Присутствие пищи практически не влияет на всасывание препарата. Пиковый уровень концентрации цетиризина в крови равен 0,3 мкг/мл, достигается через час после приема препарата и удерживается на терапевтическом уровне до 24 часов. Период полувыведения цетиризина около 10:00. Выводится с мочой в неизмененном виде. Связывается с белками до 93% введенной дозы цетиризина.

Применение

Таблетки Цетрин предназначены для приема внутрь, запивать небольшим количеством воды.

Для детей старше 12 лет и взрослых – по 1 таблетке (10 мг) однократно в сутки.

Для детей старше 6 лет – по 0,5 таблетки (5 мг) 2 раза в день.

При почечной недостаточности дозу уменьшают до 0,5 таблетки в сутки (5 мг).

Курс лечения – 1-4 недели. В случае хронических состояний терапия может быть продолжена до 6 месяцев.

Особенности применения

Цетрин выводится почками, поэтому при почечной недостаточности следует уменьшить дозу до 5 мг в сутки. Пациентам пожилого возраста при нормальной функции почек коррекции дозы цетрин не требуется. При приеме в терапевтических дозах не наблюдалось клинически значимых взаимодействий цетрина с алкоголем (при уровнях алкоголя в крови 0,5 г/л). Однако рекомендуется избегать одновременного применения цетрина с употреблением алкоголя.

Рекомендуется с осторожностью назначать пациентам с эпилепсией и пациентам с риском возникновения судорог, не применять пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, при дефиците лактазы Лаппа или нарушении мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Препарат цетрин содержит лактозу моногидрат. Если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

С осторожностью применять цетрин пациентам, склонным к задержке мочи (повреждение позвоночника, гиперплазия простаты), так как цетиризин может повысить риск развития задержки мочи.

Антигистаминные препараты подавляют кожную аллергическую пробу, поэтому перед ее проведением прием препарата необходимо прекратить за 3 дня до исследования (период вывода).

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказан при беременности и кормлении грудью. Проникает в грудное молоко.

Дети. Применяется с 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Лицам, управляющим транспортными средствами или тех, кто работают с механизмами, следует с осторожностью применять препарат цетрин, учитывая реакцию собственного организма. Не следует превышать терапевтическую дозу.

Одновременный прием препарата Цетрин с другими средствами, угнетающими ЦНС, может вызвать дополнительное ухудшение внимания и нарушения работоспособности.

Побочные эффекты

Цетрин в рекомендуемых дозах в основном хорошо переносится пациентами.

Известно, что Цетрин в обычных дозах (10 мг в сутки) может вызвать нежелательные реакции со стороны ЦНС, сонливость, повышенную утомляемость, головную боль и головокружение. Они слабо выражены и носят временный характер.

В некоторых случаях наблюдается парадоксальное возбуждение ЦНС.

Взаимодействия

При сочетанном приеме с теофиллином снижается клиренс цетиризина, что может привести к накоплению и передозировке цетиризина. Алкоголь и/или седативные средства при одновременном применении с цетиризином могут вызвать нарушение концентрации внимания.

Цетрин и алкоголь. При приеме в терапевтических дозах не наблюдалось клинически значимых взаимодействий с алкоголем (при уровнях алкоголя в крови 0,5 г/л). Однако рекомендуется избегать одновременного применения с алкоголем.

Передозировка

Симптомом передозировки в случае умышленного или неумышленного превышения дозы является сонливость. Так же возможны тремор, учащение сердцебиения, крапивница, задержка мочи, зуд.

На фоне лечения проводят исследование функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. После приема высокой дозы Цетрина вызывают рвоту, проводят промывание желудка, назначают энтеросорбенты, слабительные.

В случае выраженных симптомов со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы лечение симптоматическое. Специфического антидота нет.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не более 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Д-р Редди’с Лабораторис Лтд., Индия

Цена. От 70 до 84 грн.

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