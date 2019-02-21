Чего боятся украинцы: самые распространенные фобии

Стало известно, чего больше всего боятся наши соотечественники

ДТП – один из главных страхов украинцев. Попасть в автомобильную аварию или под машину боится 71 человек из ста.

На второй позиции среди самых больших страхов оказалось квартирное ограбление. Более чем половина украинцев боится прийти домой и увидеть там беспорядок, грязные следы на полу и пустые шкафы.

А каждый второй боится уличного ограбления и физического насилия. Но независимо от того, чего вы боитесь – пауков, ограбления или доллара за сорок – бороться со страхами нужно далеко не всегда. Ведь они стимулируют нас двигаться вперед и даже защищают, заставляя быть осторожнее.

Читайте также Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Но помните, что настоящая фобия – это тоже болезнь, которую преодолеть в одиночку очень трудно, говорят психотерапевты. Если вы не можете победить свой страх, попросите о помощи родных или психологов, чтобы не доводить себя до критических состояний.

Напомним, ранее мы рассказывали о фобиях, связанных с эскалаторами в метро. Кроме этого, мы сообщали, что некоторые фобии могут вылечить животные.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram