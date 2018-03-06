Чего хотят женщины к 8 Марта – квартиры, деньги и щенки вышли из моды

Сегодня, 15:31

Накануне праздника социологи провели опрос в 110 населенных пунктах Украины

Каждой женщине хочеться получить в подарок самую &quot;заветную&quot; мечту&quot;. Фото: 0512.com.ua
Каждой женщине хочеться получить в подарок самую "заветную" мечту". Фото: 0512.com.ua

Стало известно, какой подарок больше всего хотят получить украинки накануне 8 Марта. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в первую очередь дамы желают в подарок цветы, ювелирные украшения, романтическое путешествие, заботу и внимание, туалетную воду или духи, а также романтический ужин.

В тоже время, меньше всего представительницам прекрасной половины хотелось бы принять в подарок игрушку, книгу, подписку на журналы, домашнее животное и даже ребенка. Средним уровнем спроса пользуются предметы одежды, обуви, электробытовые товары, хозяйственные мелочи, а также квартира и автомобиль.

"По сравнению с прошлым годом,  уменьшилось количество женщин, которые хотели бы получить в подарок деньги. Также интересно, что  планы женщин и мужчин относительно подарков не совпадают только в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 25% женщин), а ювелирные украшения наоборот, дарят реже, чем хотелось бы их подругам (8% женщин против 6% мужчин)", – говорится в сообщении КМИС.

Добавим, что опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. Соцопрос в Луганской и Донецкой областях проходил только на подконтрольной украинским властям территории.

Напомним, недавно мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 Марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.

Ранее мы поделились рецептом на 8 Марта: фаршированная утка с яблоками и черносливом.

Больше о подготовке украинцев к празднованию к 8 Марта читайте на сайте: "Скоро 8 Марта: почем будут цветы и что выбирают украинцы".

подарок, 8 марта, романтический ужин, туалетная вода
Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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