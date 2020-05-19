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Чек-лист самых распространенных ошибок в тренировках дома

Выбираем лучшие домашние тренировки правильно и смотрим, как делать нельзя

Анастасия Пасичная
Сегодня, 14:15

Пока спортзалы все еще закрыты, домашние тренировки на YouTube или в Instagram остаются спасением. Казалось бы, нужно только расстелить коврик, выбрать понравившееся видео и начать тренировку. Но не все так просто. Если допустить ошибки, тренировки дома окажутся бесполезными, а то и вредными.

Как накачать пресс в домашних условиях
Как накачать пресс в домашних условиях
Фото: freepik.com

"Число ошибок может увеличиваться в геометрической прогрессии в домашних условиях. Но хорошая новость в том, что исправить их так же просто, как и сделать. Первым шагом является признание того, что вы делаете неправильно, чтобы вы могли решить эту проблему", — пишет HuffPost и предлагает проверить себя с помощью чек-листа основных ошибок в домашних тренировках, составленного с помощью Беатрис Креспо, специалиста с докторской степенью в области медицины и спорта.

Что не нужно делать во время домашних тренировок

  1. Доверять любому, кто публикует тренировки в Instagram. Одна из самых распространенных ошибок сегодня заключается в том, что многие следуют за влиятельными лицами, у которых нет никакой подготовки, но за которыми стоит большой маркетинг.
  2. Истязать себя для лучшего результата. Не стоит думать, что успех приходит, только если вы тренируетесь с высокой интенсивностью и стопроцентной мотивацией каждый день. "Нет боли – нет результата", – это не всегда справедливо.
  3. Думать, что чрезмерный пот поможет похудеть. Это говорит об обезвоживании, что опасно для организма. Поэтому не стоит тренироваться в теплой одежде, а рядом всегда должна быть вода.
  4. Повторять любимый комплекс снова и снова. Даже если тренировка очень нравится, время от времени нужно менять нагрузки. Это повышает эффективность и помогает избежать дисбаланса.
  5. Делать столько же повторений, сколько и онлайн-тренер. Нужно учитывать свой уровень подготовки и прислушиваться к ощущениям, будет нелишним следить за сердечным ритмом.
  6. Смотреть только на экран. Тренер в видеоролике вас не видит и не может указать на ошибки при выполнении. Лучше всего делать упражнения перед зеркалом.
  7. Недооценивать или переоценивать растяжку. Растяжка – это очень полезно. Но она не должна быть единственным видом физической активности. Для хорошего результата нужно двигаться, давать мышцам работать, только в этом случае растяжка будет на пользу.
  8. Отвлекаться. Постарайтесь этого не делать, по крайней мере, отключите на время тренировки уведомления на телефоне и выключите телевизор.
  9. Постоянно взвешиваться. Ежедневное взвешивание – своего рода вредная привычка, ведь вес может колебаться по различным причинам. Достаточно делать это пару раз в месяц.
  10. Тренироваться по видео, если есть травма. Заниматься после травмы можно только под контролем специалиста.

Как правильно тренироваться, чтобы быть всегда молодым – смотрите видео:

Напомним, ранее мы рассказывали об эффективных упражнениях для похудения в домашних условиях. Кроме того, узнайте о пяти дыхательных практиках на все случаи жизни.

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