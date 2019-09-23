Человек может пьянеть без алкоголя: необычное исследование

Ученые сами удивлены результатами своего эксперимента

Оказывается пьянеть можно не только от алкоголя Фото: Pexels

Человек может пьянеть, даже не употребляя алкоголь. Такие необычные результаты исследования получили японские ученые, передает журнал Cell Metabolism.

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Оказалось, что главной причиной опьянения без алкоголя являются штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia. Согласно данным ученых, именно они могут повышать уровень алкоголя в крови человека выше нормы. В результате чего даже те, кто совсем не употребляет алкогольные напитки, могут чувствовать себя опьяненно.

"Мы удивились, что бактерии могут производить столько алкоголя", — прокомментировал автор исследования Цзин Юань.

Отмечается, что в Пекине произошел необычный случай с мужчиной, который вовсе не употребляет алкоголь, но его печень была воспалена, как у заядлого алкоголика.

Выяснилось, что у мужчины так называемый "синдром внутренней пивоварни" или, как его еще называют – "синдром автоброжения". Они возникают как раз из-за работы бактерий данного вида, количество которых в организме пекинца превышали норму в 900 раз.

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