Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Человек может пьянеть без алкоголя: необычное исследование

Ученые сами удивлены результатами своего эксперимента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Оказывается пьянеть можно не только от алкоголя
Оказывается пьянеть можно не только от алкоголя
Фото: Pexels

Человек может пьянеть, даже не употребляя алкоголь. Такие необычные результаты исследования получили японские ученые, передает журнал Cell Metabolism.

Язык пьяных: как и зачем на нем общаться – смотрите видео:

Оказалось, что главной причиной опьянения без алкоголя являются штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia. Согласно данным ученых, именно они могут повышать уровень алкоголя в крови человека выше нормы. В результате чего даже те, кто совсем не употребляет алкогольные напитки, могут чувствовать себя опьяненно.

"Мы удивились, что бактерии могут производить столько алкоголя", — прокомментировал автор исследования Цзин Юань.

Читайте также:
Где продают самый дорогой и дешевый алкоголь в Украине: названы цены

Отмечается, что в Пекине произошел необычный случай с мужчиной, который вовсе не употребляет алкоголь, но его печень была воспалена, как у заядлого алкоголика.

Выяснилось, что у мужчины так называемый "синдром внутренней пивоварни" или, как его еще называют – "синдром автоброжения". Они возникают как раз из-за работы бактерий данного вида, количество которых в организме пекинца превышали норму в 900 раз.

Ранее мы выяснили, как избавиться от лишних килограммов без диет и спорта: научный ответ.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить сливянку в домашних условиях Как сделать домашнее вино из облепихи Супрун анонсировала "сюрприз" для производителей спиртовых настоек Как сделать персиковую наливку на водке с корицей
ученые алкоголь исследования
Реклама

Новости партнеров

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Сегодня, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 07:13Events

Сегодня осеннее равноденствие 2019: обряды, ритуалы, традиции

Вчера, 19:11Психология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Вчера, 12:50Техно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: как прошел четвертый выпуск

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

Новости партнеров

На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Знаки Зодиака, которые сами убивают свою любовь
Знаки Зодиака, которые сами убивают свою любовь
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Гороскоп на неделю 23.09.19 – 29.09.19 для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю 23.09.19 – 29.09.19 для всех знаков зодиака
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде