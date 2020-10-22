Чем опасен для здоровья переход на зимнее время

Многочисленные исследования доказывают, что перевод часов негативно сказывается на графике сна и бодрствования

В последнее воскресенье октября в Украине переводят часы на зимнее время. Таким образом, перевод часов в 2020 году состоится в ночь с 24 на 25 октября, в 4:00.

В этот же день, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы.

Зачем переводят часы, чем это опасно для здоровья и как адаптироваться, рассказал "Сегодня" сомнолог Юрий Подгорецкий.

Как пережить переход на зимнее время без стресса и использовать свое время эффективно – смотрите видео:

Зачем переводят часы

Основная цель перевода времени – экономия электричества. Летом световой день длиннее, а осенью он сокращается. Светлеть начинает гораздо позже, а темнеет раньше, поэтому добавление часа осенью и его изъятие весной считают целесообразным.

Чем вреден перевод часов для здоровья

Несмотря на то что с переходом на зимнее время многие радуются возможности поспать на час дольше, специалисты уверены, что переход на зимнее время так же опасен для организма, как и переход на летнее, поскольку за выходные мы не успеваем адаптироваться к новому режиму. Из-за этого в течение рабочей недели может нарушиться режим сна, появиться недомогание и чувство чрезмерной усталости.

Перевод часов может негативно отразиться на работе иммунитета и, как результат, вылиться в простуду. А людям, которые страдают хроническими заболеваниями, следует ожидать обострения. Кроме того, переход на зимнее время может стать причиной осенней депрессии, которую особенно тяжело переносят пожилые люди.

Как правильно подготовиться к переводу часов Фото: Pexels

Как адаптироваться к новому режиму

Чтобы минимизировать последствия, связанные с переводом времени (нарушение сна, чувство усталости, разбитости и снижение работоспособности), следуйте советам экспертов.

В течение недели попробуйте понемногу смещать время ужина. Это поможет структурировать ваш вечер и немного передвинуть время перед сном.

Отрегулируйте освещение в вашем доме. Открывайте шторы, как только вы проснетесь. Вечером затемняйте комнату, чтобы успокоиться перед сном.

Регулируйте яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением окончания дня.

Начинайте приготовления ко сну и понемногу успокаивайтесь за час до момента, когда приходит время для сна, согласно новому графику. Раньше, до перевода времени, в это время вы уже спали.

Теплая ванна является отличным способом, чтобы расслабиться перед сном.

Кофеин и алкоголь мешают как циклу сна, так и бодрствования. За день или два до перевода времени, ограничьте потребление этих напитков. Это поможет более легко и естественно сместить график сна.

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