Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чем опасен стоматит: почему одних полосканий недостаточно

Игнорирование язвочек во рту может привести к серьезным осложнениям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:59
Фото: Depositphotos

Стоматит — это общее название воспалений слизистой оболочки различных участков в полости рта. Это могут быть язвочки, покраснения на внутренней части щек, на губе, на языке, в горле. Это заболевание встречается как у детей, так и у взрослых. И на самом деле болезнь намного опаснее, чем кажется. Стоматит — одно из тех заболеваний, которое имеет множество типов, каждый из которых характерен какими-то особыми симптомами, течением и диагностикой.

У индийского мальчика было более 500 зубов! Смотрите в нашем сюжете.

Герпетический стоматит

Такая разновидность стоматита встречается как у взрослых, так и у детей. Но у взрослых, как правило, чаще. Почему-то в народе не принято уделять ему много внимания. Помазать пару дней мазью или пополоскать средством — и пройдет. Но такой тип мышления очень неправильный и может даже навредить вашему организму. Давайте разберемся почему. Герпетический стоматит передается воздушно-капельным путем, как вирус, поэтому его называют также вирусным стоматитом.

Лечить такой стоматит только лишь наружными средствами категорически нельзя! Внешние проявления — это основной признак герпетического стоматита. Чтобы избавиться от него, нужно обязательно обратиться к врачу-стоматологу. Кроме этого, нужно принимать противовирусные препараты.

Многие замечали, что герпес, например, на губе, может повторяться несколько раз подряд. Но практически никто не придает этому значения. А зря! Поскольку, если человек болеет герпетическим стоматитом больше четырех раз в год, это означает, что иммунная система ослаблена и вскоре может возникнуть иммунодефицит.

Читайте также:
Мифы и правда об иммунитете: как защититься на пороге эпидемии гриппа

А в самых тяжелых случаях могут начать развиваться болезни нервных окончаний, болезни глаз и даже слепота. Поэтому герпетический стоматит — это не такое простое заболевание, каким оно кажется, и нужно сразу лечиться, заметив хоть малейшие симптомы.

Афтозный стоматит

Это самый распространенный вид стоматита, который чаще всего встречается у детей, особенно младшего возраста. Внешне язвы практически не отличаются от тех, которые возникают при герпетическом стоматите, но есть несколько нюансов.

Афтозный стоматит возникает не из-за вируса, а из-за неправильного, несбалансированного питания. Поэтому им чаще всего страдают маленькие детки, микрофлора которых еще не до конца сформирована, и поэтому им нельзя многих продуктов питания, которые родители решают дать раньше нужного. Такой стоматит проявляется сразу не высыпанием, а именно болью. Изначально начинает болеть то место, на котором должна появиться язвочка — афта.

Читайте также:
Лисобакт: инструкция, способ применения, показания

Афтозный стоматит лечится не только стоматологом. Обычно это происходит параллельно с обследованиями гастроэнтерологом. Лечиться рекомендуется тоже препаратами наружными и внутренними, полосканиями, а также обязательно диетой. Если же заболевание обретает тяжелую форму, то такие пациенты лечатся в стационаре под наблюдением врачей.

Травматический стоматит

Этот тип стоматита встречается очень часто среди взрослых и среди детей, не несет никаких последствий и больше считается бытовым заболеванием. Это язва, которая появляется впоследствии неправильного укуса щеки или губы, любого механического повреждения полости рта. Такой стоматит лечится местно специальным гелем или мазью и проходит через 3–5 дней.

Аллергический стоматит

Такой стоматит встречается крайне редко и почти всегда у взрослых. Это язвы, которые возникают в полости рта как следствие аллергии на какой-то медикамент либо на химические вещества (например, соли). Лечится он противоаллергенными препаратами, а также наружными гелями или мазями. Профилактикой стоматита любой формы всегда будет правильное питание, своевременное посещение стоматолога и защита иммунитета.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лечение зубы профилактика симптомы стоматит
Реклама

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

Вчера, 20:01Шоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

Вчера, 17:10Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 13:04Fun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

Вчера, 10:47Fun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:04Fun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

Вчера, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Вчера, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряШоу-бизнес

Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
«Юра ушел от меня»: Крючкова о расставании со вторым мужем
«Юра ушел от меня»: Крючкова о расставании со вторым мужем
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото