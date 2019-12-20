Чем опасен стоматит: почему одних полосканий недостаточно

Игнорирование язвочек во рту может привести к серьезным осложнениям

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Стоматит — это общее название воспалений слизистой оболочки различных участков в полости рта. Это могут быть язвочки, покраснения на внутренней части щек, на губе, на языке, в горле. Это заболевание встречается как у детей, так и у взрослых. И на самом деле болезнь намного опаснее, чем кажется. Стоматит — одно из тех заболеваний, которое имеет множество типов, каждый из которых характерен какими-то особыми симптомами, течением и диагностикой.

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Герпетический стоматит

Такая разновидность стоматита встречается как у взрослых, так и у детей. Но у взрослых, как правило, чаще. Почему-то в народе не принято уделять ему много внимания. Помазать пару дней мазью или пополоскать средством — и пройдет. Но такой тип мышления очень неправильный и может даже навредить вашему организму. Давайте разберемся почему. Герпетический стоматит передается воздушно-капельным путем, как вирус, поэтому его называют также вирусным стоматитом.

Лечить такой стоматит только лишь наружными средствами категорически нельзя! Внешние проявления — это основной признак герпетического стоматита. Чтобы избавиться от него, нужно обязательно обратиться к врачу-стоматологу. Кроме этого, нужно принимать противовирусные препараты.

Многие замечали, что герпес, например, на губе, может повторяться несколько раз подряд. Но практически никто не придает этому значения. А зря! Поскольку, если человек болеет герпетическим стоматитом больше четырех раз в год, это означает, что иммунная система ослаблена и вскоре может возникнуть иммунодефицит.

А в самых тяжелых случаях могут начать развиваться болезни нервных окончаний, болезни глаз и даже слепота. Поэтому герпетический стоматит — это не такое простое заболевание, каким оно кажется, и нужно сразу лечиться, заметив хоть малейшие симптомы.

Афтозный стоматит

Это самый распространенный вид стоматита, который чаще всего встречается у детей, особенно младшего возраста. Внешне язвы практически не отличаются от тех, которые возникают при герпетическом стоматите, но есть несколько нюансов.

Афтозный стоматит возникает не из-за вируса, а из-за неправильного, несбалансированного питания. Поэтому им чаще всего страдают маленькие детки, микрофлора которых еще не до конца сформирована, и поэтому им нельзя многих продуктов питания, которые родители решают дать раньше нужного. Такой стоматит проявляется сразу не высыпанием, а именно болью. Изначально начинает болеть то место, на котором должна появиться язвочка — афта.

Афтозный стоматит лечится не только стоматологом. Обычно это происходит параллельно с обследованиями гастроэнтерологом. Лечиться рекомендуется тоже препаратами наружными и внутренними, полосканиями, а также обязательно диетой. Если же заболевание обретает тяжелую форму, то такие пациенты лечатся в стационаре под наблюдением врачей.

Травматический стоматит

Этот тип стоматита встречается очень часто среди взрослых и среди детей, не несет никаких последствий и больше считается бытовым заболеванием. Это язва, которая появляется впоследствии неправильного укуса щеки или губы, любого механического повреждения полости рта. Такой стоматит лечится местно специальным гелем или мазью и проходит через 3–5 дней.

Аллергический стоматит

Такой стоматит встречается крайне редко и почти всегда у взрослых. Это язвы, которые возникают в полости рта как следствие аллергии на какой-то медикамент либо на химические вещества (например, соли). Лечится он противоаллергенными препаратами, а также наружными гелями или мазями. Профилактикой стоматита любой формы всегда будет правильное питание, своевременное посещение стоматолога и защита иммунитета.

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