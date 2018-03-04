Чем опасно отсутствие секса и можно ли все исправить

Сегодня, 10:29

Исследователи отмечают, что при отсутствии секса вырабатывается гормон стресса – кортизол

Сексом надо заниматься, пока не поздно. Фото: pixabay
Сексом надо заниматься, пока не поздно. Фото: pixabay

Эксперты утверждают, что воздержание от интимной близости ведёт к нарушению здоровья, а также нарушает психику.

Психотерапевт Сари Купер уверен, что не занимаясь регулярной интимной близостью женщина становиться более вялой. Со временем это переходит в привычку, поэтому заниматься сексом им не хочется. К тому же Купер отметил, что некоторые девушки включают режим "отвергаю все отношения, уйдите из сердца вон".

Сексолог-психотерапевт добавил, что когда люди занимаются сексом, они совершают контакт "кожа к коже". Такие прикасания друг к другу заставляют получать удовольствие от двух сторон.
Сари Купер отметил, что при помощи полового акта партнёры регулируют настроение между собой.

Психотерапевту известно, что чем меньше женщина занимает сексом, тем тоньше её стенка влагалища. Поэтому вернуться к регулярной интимной близости будет крайне тяжело.
Исследователи отмечают, что при отсутствии секса вырабатывается гормон стресса – кортизол.

Напомним, ранее ученые доказали, что "точки G" не существует,

Также сообщалось, что найден "ключ" к самому страстному сексу

О том, как украинских женщин вербуют в секс услуги, смотрите на видео ниже:
секс, отказ
Источник:

VladTime

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