Чем опасно сыроедение: новое исследование ученых

Исследователи из Гарварда пояснили угрозу потребления сырых продуктов

Ученые провели новое исследование про сыроедение Фото: stocksnap.io

Потребление сырых овощей плохо влияет на работу кишечника человека. Это выяснили американские ученые из Гарвардского университета и опубликовали результаты своего исследования в Nature Microbiology.

Вся правда про вегетарианцев – смотрите видео:

Эксперимент ученые проводили на мышах. Одну группу кормили только сырыми овощами, а другую — мясом. В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы была нормальная микрофлора кишечника, а у тех, что питался только овощами — она сильно различалась.

Выяснилось, что овощи без термической обработки активно уничтожают полезные бактерии в организме, которые укрепляют иммунитет и помогают правильной работе пищеварения.

Ученые советуют людям питаться овощами с термической обработкой, поясняя это тем, что такая еда благоприятнее влияет на организм человека.

Ранее мы уже сообщали про основы вегетарианства: польза и вред отказа от мяса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.