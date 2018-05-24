Чем опасны популярные в Украине лекарства
Мы стараемся держать эти препараты под рукой и часто принимаем
Эксперты назвали популярные в Украине лекарства, которые способны принести вред. Итак, запомните, с какими таблетками и каплями надо быть особенно осторожными. Все эти препараты способны плохо повлиять на слизистую оболочку желудка, вызывая гастриты и язвы и способны даже провоцировать желудочное кровотечение
- Анальгин
Анальгин при длительном применении вызывает анемию;
- Капли для носа
В первую очередь речь идет о спреях и каплях, обладающих сосудосуживающими свойствами. Если применять их длительное время (больше пяти дней), возможны такие неприятные последствия как головокружение и головные боли – из-за суживания сосудов головного мозга.
Особенно опасны такие препараты для детей: слишком длительное применение может привести к судорогам, потере сознания и даже коме.
- Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота снижает свертываемость крови, что может быть причиной кровотечений;
- Мочегонные препараты
Вместе с излишней жидкостью эти препараты выводят из организма важные электролиты – например, калий. А его недостаток может вызвать слабость, боли в различных группах мышц, перебои в сердце. Так же большая доза диуретика может вызвать резкое падение давления, и, как следствие, обморочное состояние, головные боли.
- Индометацин
Индометацин влияет на нервную систему и способен спровоцировать галлюцинации.
- Аспирин
Этот препарат современные врачи назначают не для лечения простуды, а для профилактики инфаркта и инсульта у пациентов с заболеваниями сердца.
Но аспирин действует на эпителий стенки желудка, почек, матку, сосуды, а также оказывает негативное влияние на печень. На фоне длительного постоянного приема аспирина могут появиться эрозии и язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке.
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