Чем опасны популярные в Украине лекарства

Мы стараемся держать эти препараты под рукой и часто принимаем

Будьте осторожны с лекарствами. Фото: pexels.com

Эксперты назвали популярные в Украине лекарства, которые способны принести вред. Итак, запомните, с какими таблетками и каплями надо быть особенно осторожными. Все эти препараты способны плохо повлиять на слизистую оболочку желудка, вызывая гастриты и язвы и способны даже провоцировать желудочное кровотечение

Анальгин

Анальгин при длительном применении вызывает анемию;

Капли для носа

В первую очередь речь идет о спреях и каплях, обладающих сосудосуживающими свойствами. Если применять их длительное время (больше пяти дней), возможны такие неприятные последствия как головокружение и головные боли – из-за суживания сосудов головного мозга.

Особенно опасны такие препараты для детей: слишком длительное применение может привести к судорогам, потере сознания и даже коме.

Ацетилсалициловая кислота

Ацетилсалициловая кислота снижает свертываемость крови, что может быть причиной кровотечений;

Мочегонные препараты

Вместе с излишней жидкостью эти препараты выводят из организма важные электролиты – например, калий. А его недостаток может вызвать слабость, боли в различных группах мышц, перебои в сердце. Так же большая доза диуретика может вызвать резкое падение давления, и, как следствие, обморочное состояние, головные боли.

Индометацин

Индометацин влияет на нервную систему и способен спровоцировать галлюцинации.

Аспирин

Этот препарат современные врачи назначают не для лечения простуды, а для профилактики инфаркта и инсульта у пациентов с заболеваниями сердца.

Но аспирин действует на эпителий стенки желудка, почек, матку, сосуды, а также оказывает негативное влияние на печень. На фоне длительного постоянного приема аспирина могут появиться эрозии и язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке.

Напомним, Супрун сделала шокирующее заявление о популярных в Украине лекарствах.

Кроме этого. мы писали, что запрещено есть после приема лекарств – ответ медиков.

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