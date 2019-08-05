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Чем опасны татуировки в жару

Свежие татуировки в жару могут нанести тяжелый вред здоровью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:12

В жару на курортах активно предлагают сделать татуировку на память о море. Такими услугами живо интересуются отдыхающие. Но свежая татуировка в жару может нанести вред здоровью. 

Дерматологи и косметологи объясняют, что палящее солнце, песок и соленая вода раздражают открытую рану, которой, собственно, и является татуировка в первые дни. От хлорированной воды в бассейне татуировка может изменить цвет. Также в рану может попасть инфекция.

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Делать даже маленькую татуировку на курорте врачи не советуют. Ведь салоны татуировок в туристических местах скорее занимаются количеством клиентов, чем стерильностью инструментов. Поэтому можно подхватить гепатит С, грибок или даже ВИЧ, в общем, все опасные болезни, которые передают через кровь. Поэтому все инструменты должны быть продезинфицированы и распаковываться на ваших глазах.

Татуировки в жару — вред для здоровья
Татуировки в жару — вред для здоровья
Фото: pexels.com

Временные рисунки хной, которые активно предлагают на пляжах, также могут навредить коже. В частности, чтобы сэкономить, художники могут добавлять урзол. А это вещество может вызвать аллергию, покраснение, сыпь, зуд и даже волдыри.

Напомним, что ранее мы писали о том, что 59-летний бодибилдер за год покрыл все тело татуировками

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Источник: Сегодня
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