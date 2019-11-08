Чем планшет и компьютер опасны для маленьких детей: научный ответ

Ученые выяснили, что это связано с нарушением целостности белого вещества мозга

Чем планшеты опасны для детей Фото: Pexels

У маленьких детей, которые проводят за планшетом, компьютером или телевизором больше часа в день, сильно ухудшаются когнитивные (психические) способности и замедляется развитие. Это выяснили ученые из Детской больницы Цинциннати, опубликовав результаты исследования в JAMA Pediatrics.

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Эксперты отмечают, что такое воздействие планшетов и компьютеров, которыми дети начинают пользоваться очень рано, связано с нарушением целостности белого вещества мозга.

Исследование провели с участием 27 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 3 до 5 лет. Во время эксперимента они прошли тесты на когнитивные способности, ученые сделали МРТ их мозга, а родители подопытных заполнили специальные опросники касательно того, сколько их дети проводят времени за экраном гаджетов.

В результате выяснилось, что у детей, которые проводили много времени за просмотрами мультфильмов и за общением в видеочатах, была менее выразительная речь, плохая способность вспоминать названия различных объектов, а также низкая возможность овладевать новыми грамматическими навыками.

Вместе с тем, у таких детей выявилось снижение целостности белого вещества мозга, которое играет важную роль в формировании миелиновой оболочки нейронов. А именно эта оболочка необходима для передачи нервных импульсов. Ученые полагают, что ухудшение когнитивных способностей было связано именно с дефектами белого вещества.

В Американской академии педиатрии советуют детям до 18 месяцев воздержаться от знакомства с гаджетами. Исключением может стать видеочат с непродолжительным общением. Позже, детям в возрасте от 18 месяцев до двух лет можно показывать мультфильмы и передачи. При этом родители должны быть рядом и обсуждать с детьми, что происходит на экране. А вот в возрасте от 2 до 5 лет дети могут проводить перед экраном до часа в сутки.

В то же время детский психолог Катерина Галянт и вовсе не рекомендует детям до трех лет смотреть мультфильмы, а после трех – проводить за экраном не более 20 минут. В реалиях нашего времени это кажется слишком строго, но специалист подробно пояснила, сколько времени можно проводить ребенку за гаджетами и чем это может грозить их развитию.

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