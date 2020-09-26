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Почему фундук стоит добавить в ежедневный рацион. Это витаминная бомба

Сегодня, 18:03

Фундук рекомендуют как перекус на каждый день из-за его полезных свойств

Витаминная бомба спрятана в любимых орехах! Фундук даст фору самым известным суперфудам. Лакомиться им стоит ежедневно, говорят врачи. Как его выращивают в Черкасской области – узнавали "Сегодня".

Сюжет Ольги Косенко
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Как выращивают фундук в Украине

Крупные плоды лещины называются фундук. Сергей Кучугурный из села Худяки Черкасской области выращивает фундук сорта "Барбокан". Он имеет декоративные свойства: каждый новый листок куста на протяжении первых полутора месяцев имеет красный цвет. Этими ореховыми кустами Сергей гордится больше всего, ведь кроме декоративных листьев у этого сорта крупные плоды – один может весить до восьми граммов.

На своем участке Сергей выращивает 40 сортов фундука. Саженцы он собирал по всему миру, в частности побеги привез из Италии, Испании, Германии и США. За один отдавал до 300 гривен. Сейчас на участке 600 кустов. Выращиванием фундука Сергей увлекся пять лет назад. Соблазнило то, что растение не капризное, поэтому ухаживать за ним несложно.

В нашей местности для садов фундука обязательно нужен полив. Для того чтобы вода содержалась и корням было комфортно, аграрии используют различные варианты мульчирования: солому и опилки.

Крупные плоды лещины называются фундук
Крупные плоды лещины называются фундук
Фото: Depositphotos

В этом году Сергей собрал уже второй урожай – 200 килограммов орехов. Продавал их друзьям и знакомым. Но пока прибыль для фермера не главное, ведь им движет исследовательский интерес. Пока Сергей занимается отбором сортов, которые будут перспективными для нашей местности.

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Полезный свойства фундука

Фундук не только очень вкусный, но и полезный продукт. Его рекомендуют как перекус на каждый день, ведь это источник микроэлементов, витаминов и целебных растительных масел.

"Фундук стоит употреблять для предотвращения нарушений сердечного ритма и повышения артериального давления. Этот орех также может вам служить как небольшой источник профилактики заболевания онкологией", – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Первой Черкасской городской больницы Оксана Герасимьюк.

Сейчас вкусный фундук в Украине привозят преимущественно из Турции и Италии. Сергей же мечтает доказать – качественный орех в изобилии можно вырастить и на украинском черноземе.

Ранее мы рассказывали про полезные ягоды осени, за которыми следует идти на рынок. Также мы делились советом диетологов о том, сколько яиц можно съедать в день.

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