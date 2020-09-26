Почему фундук стоит добавить в ежедневный рацион. Это витаминная бомба

Фундук рекомендуют как перекус на каждый день из-за его полезных свойств

Витаминная бомба спрятана в любимых орехах! Фундук даст фору самым известным суперфудам. Лакомиться им стоит ежедневно, говорят врачи. Как его выращивают в Черкасской области – узнавали "Сегодня".

Сюжет Ольги Косенко Видео: Сегодня

Как выращивают фундук в Украине

Крупные плоды лещины называются фундук. Сергей Кучугурный из села Худяки Черкасской области выращивает фундук сорта "Барбокан". Он имеет декоративные свойства: каждый новый листок куста на протяжении первых полутора месяцев имеет красный цвет. Этими ореховыми кустами Сергей гордится больше всего, ведь кроме декоративных листьев у этого сорта крупные плоды – один может весить до восьми граммов.

На своем участке Сергей выращивает 40 сортов фундука. Саженцы он собирал по всему миру, в частности побеги привез из Италии, Испании, Германии и США. За один отдавал до 300 гривен. Сейчас на участке 600 кустов. Выращиванием фундука Сергей увлекся пять лет назад. Соблазнило то, что растение не капризное, поэтому ухаживать за ним несложно.

В нашей местности для садов фундука обязательно нужен полив. Для того чтобы вода содержалась и корням было комфортно, аграрии используют различные варианты мульчирования: солому и опилки.

Крупные плоды лещины называются фундук Фото: Depositphotos

В этом году Сергей собрал уже второй урожай – 200 килограммов орехов. Продавал их друзьям и знакомым. Но пока прибыль для фермера не главное, ведь им движет исследовательский интерес. Пока Сергей занимается отбором сортов, которые будут перспективными для нашей местности.

Полезный свойства фундука

Фундук не только очень вкусный, но и полезный продукт. Его рекомендуют как перекус на каждый день, ведь это источник микроэлементов, витаминов и целебных растительных масел.

"Фундук стоит употреблять для предотвращения нарушений сердечного ритма и повышения артериального давления. Этот орех также может вам служить как небольшой источник профилактики заболевания онкологией", – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Первой Черкасской городской больницы Оксана Герасимьюк.

Сейчас вкусный фундук в Украине привозят преимущественно из Турции и Италии. Сергей же мечтает доказать – качественный орех в изобилии можно вырастить и на украинском черноземе.

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