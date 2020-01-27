Чем полезна диета №5: что можно и что нельзя есть

Ее назначают при панкреатите, холецистите, гепатите и желчнокаменной болезни

Что можно и нельзя есть при диете №5 Фото: Pexels

Диета №5 – это лечебная диета, которая была разработана основателем диетотерапии Певзнером. Диетологи называют ее максимально щадящей и здоровой диетой, а врачи назначают ее при обострении различных болезней. Зачастую диету №5 назначают при панкреатите, холецистите, гепатите и желчнокаменной болезни.

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В основе этой диеты лежат основные принципы полезного и здорового питания, которая не будет лишней даже здоровому человеку. Кроме того, помимо лечебного эффекта, диета №5 является еще и самым щадящим способом похудеть.

Основные принципы диеты №5

При соблюдении этой диеты, необходимо есть пять раз в день, а калорийность блюд должна составлять 1200 калорий. При этом в пище должны соблюдаться соотношение жиров и углеводов:

Белки — 90 граммов, из них 60% — животные;

Жиры — 90 граммов, из них 30% — растительные;

Углеводы — 400 граммов.

При этом необходимо следить за количеством соли – за день ее не должно быть больше 10 граммов. Если соль нужно уменьшить, то количество выпитой воды в день – увеличить до двух литров.

Основные принципы диеты №5 Фото: Pexels

Диета №5: что нельзя есть

Алкоголь;

Газированные и холодные напитки;

Жирные рыбу и мясо;

Грибы;

Субпродукты;

Консервированные продукты и маринованные овощи;

Бобовые;

Щавель, цветную капусту, редьку, редис, лук, шпинат;

Сладости, мучные изделия, сдобу:

Жареные и копченые продукты;

Острые и кислые продукты;

Пряности и специи;

Диета №5: что можно есть

Тушение и сырые фрукты и овощи;

Крупы, макароны из твердых сортов пшеницы;

Нежирное мясо: телятину, говядину, индейку, мясо курицы и кролика;

Нежирные кисломолочные продукты;

Растительное и сливочное масло;

Одно вареное куриное яйцо в день;

Сухарики домашнего приготовления;

Несвежий хлеб;

Чеснок;

Орехи;

Некислые ягоды и зелень;

Сухофрукты;

Мед, мармелад, пастилу, варенье, зефир, кисель и компот;

Некрепкий чай, отвар шиповника и кофе с молоком.

Диета №5: меню на каждый день

Завтрак

При соблюдении диеты №5 на завтрак можно есть овсяную кашу, приготовленную на молоке или воде, с добавлением сухофруктов и меда, а также ломтик несвежего хлеба с маслом и кофе с молоком.

На следующий день завтрак может выглядеть так – картофельное пюре, паровая котлета и компот.

Или это может быть вареное яйцо, салат из овощей, ломтик несвежего хлеба с мякотью авокадо и некрепкий чай.

Второй завтрак

В качестве второго завтрака можно есть запеченные яблоки с грецкими орехами и медом, запивая некрепким чаем. А может быть и запеченная тыква с арахисом, медом и некрепким чаем.

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Обед

На обед можно приготовить овощной крем-суп с зеленью, отварной курицей и запить все соком. Либо отварить рис и говядину, потушить овощи и запить все это компотом.

Полдник

Четвертый прием пищи может состоять из сухариков и кефира или творожной запеканки и некрепкого чая.

Ужин

Последний прием пищи не должен быть сильно объемным. Для него подойдут макароны, куриная грудка, приготовленная на пару и компот. Или же это может быть салат из отварной свеклы и телятины, а также компот.

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