Чем полезна диета №5: что можно и что нельзя есть
Ее назначают при панкреатите, холецистите, гепатите и желчнокаменной болезни
Диета №5 – это лечебная диета, которая была разработана основателем диетотерапии Певзнером. Диетологи называют ее максимально щадящей и здоровой диетой, а врачи назначают ее при обострении различных болезней. Зачастую диету №5 назначают при панкреатите, холецистите, гепатите и желчнокаменной болезни.
Регина Тодоренко решила посидеть на диете – смотрите видео:
В основе этой диеты лежат основные принципы полезного и здорового питания, которая не будет лишней даже здоровому человеку. Кроме того, помимо лечебного эффекта, диета №5 является еще и самым щадящим способом похудеть.
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При соблюдении этой диеты, необходимо есть пять раз в день, а калорийность блюд должна составлять 1200 калорий. При этом в пище должны соблюдаться соотношение жиров и углеводов:
Белки — 90 граммов, из них 60% — животные;
Жиры — 90 граммов, из них 30% — растительные;
Углеводы — 400 граммов.
При этом необходимо следить за количеством соли – за день ее не должно быть больше 10 граммов. Если соль нужно уменьшить, то количество выпитой воды в день – увеличить до двух литров.
- Алкоголь;
- Газированные и холодные напитки;
- Жирные рыбу и мясо;
- Грибы;
- Субпродукты;
- Консервированные продукты и маринованные овощи;
- Бобовые;
- Щавель, цветную капусту, редьку, редис, лук, шпинат;
- Сладости, мучные изделия, сдобу:
- Жареные и копченые продукты;
- Острые и кислые продукты;
- Пряности и специи;
- Тушение и сырые фрукты и овощи;
- Крупы, макароны из твердых сортов пшеницы;
- Нежирное мясо: телятину, говядину, индейку, мясо курицы и кролика;
- Нежирные кисломолочные продукты;
- Растительное и сливочное масло;
- Одно вареное куриное яйцо в день;
- Сухарики домашнего приготовления;
- Несвежий хлеб;
- Чеснок;
- Орехи;
- Некислые ягоды и зелень;
- Сухофрукты;
- Мед, мармелад, пастилу, варенье, зефир, кисель и компот;
- Некрепкий чай, отвар шиповника и кофе с молоком.
Завтрак
При соблюдении диеты №5 на завтрак можно есть овсяную кашу, приготовленную на молоке или воде, с добавлением сухофруктов и меда, а также ломтик несвежего хлеба с маслом и кофе с молоком.
На следующий день завтрак может выглядеть так – картофельное пюре, паровая котлета и компот.
Или это может быть вареное яйцо, салат из овощей, ломтик несвежего хлеба с мякотью авокадо и некрепкий чай.
Второй завтрак
В качестве второго завтрака можно есть запеченные яблоки с грецкими орехами и медом, запивая некрепким чаем. А может быть и запеченная тыква с арахисом, медом и некрепким чаем.
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Обед
На обед можно приготовить овощной крем-суп с зеленью, отварной курицей и запить все соком. Либо отварить рис и говядину, потушить овощи и запить все это компотом.
Полдник
Четвертый прием пищи может состоять из сухариков и кефира или творожной запеканки и некрепкого чая.
Ужин
Последний прием пищи не должен быть сильно объемным. Для него подойдут макароны, куриная грудка, приготовленная на пару и компот. Или же это может быть салат из отварной свеклы и телятины, а также компот.
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