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Чем полезна диета №5: что можно и что нельзя есть

Ее назначают при панкреатите, холецистите, гепатите и желчнокаменной болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:11
Что можно и нельзя есть при диете №5
Что можно и нельзя есть при диете №5
Фото: Pexels

Диета №5 – это лечебная диета, которая была разработана основателем диетотерапии Певзнером. Диетологи называют ее максимально щадящей и здоровой диетой, а врачи назначают ее при обострении различных болезней. Зачастую диету №5 назначают при панкреатите, холецистите, гепатите и желчнокаменной болезни.

Регина Тодоренко решила посидеть на диете – смотрите видео:

В основе этой диеты лежат основные принципы полезного и здорового питания, которая не будет лишней даже здоровому человеку. Кроме того, помимо лечебного эффекта, диета №5 является еще и самым щадящим способом похудеть.

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Основные принципы диеты №5

При соблюдении этой диеты, необходимо есть пять раз в день, а калорийность блюд должна составлять 1200 калорий. При этом в пище должны соблюдаться соотношение жиров и углеводов:

Белки — 90 граммов, из них 60% — животные;

Жиры — 90 граммов, из них 30% — растительные;

Углеводы — 400 граммов.

При этом необходимо следить за количеством соли – за день ее не должно быть больше 10 граммов. Если соль нужно уменьшить, то количество выпитой воды в день – увеличить до двух литров.

Основные принципы диеты №5
Основные принципы диеты №5
Фото: Pexels

Диета №5: что нельзя есть

  • Алкоголь;
  • Газированные и холодные напитки;
  • Жирные рыбу и мясо;
  • Грибы;
  • Субпродукты;
  • Консервированные продукты и маринованные овощи;
  • Бобовые;
  • Щавель, цветную капусту, редьку, редис, лук, шпинат;
  • Сладости, мучные изделия, сдобу:
  • Жареные и копченые продукты;
  • Острые и кислые продукты;
  • Пряности и специи;

Диета №5: что можно есть

  • Тушение и сырые фрукты и овощи;
  • Крупы, макароны из твердых сортов пшеницы;
  • Нежирное мясо: телятину, говядину, индейку, мясо курицы и кролика;
  • Нежирные кисломолочные продукты;
  • Растительное и сливочное масло;
  • Одно вареное куриное яйцо в день;
  • Сухарики домашнего приготовления;
  • Несвежий хлеб;
  • Чеснок;
  • Орехи;
  • Некислые ягоды и зелень;
  • Сухофрукты;
  • Мед, мармелад, пастилу, варенье, зефир, кисель и компот;
  • Некрепкий чай, отвар шиповника и кофе с молоком.

Диета №5: меню на каждый день

Завтрак

При соблюдении диеты №5 на завтрак можно есть овсяную кашу, приготовленную на молоке или воде, с добавлением сухофруктов и меда, а также ломтик несвежего хлеба с маслом и кофе с молоком.

На следующий день завтрак может выглядеть так – картофельное пюре, паровая котлета и компот.

Или это может быть вареное яйцо, салат из овощей, ломтик несвежего хлеба с мякотью авокадо и некрепкий чай.

Второй завтрак

В качестве второго завтрака можно есть запеченные яблоки с грецкими орехами и медом, запивая некрепким чаем. А может быть и запеченная тыква с арахисом, медом и некрепким чаем.

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Обед

На обед можно приготовить овощной крем-суп с зеленью, отварной курицей и запить все соком. Либо отварить рис и говядину, потушить овощи и запить все это компотом.

Полдник

Четвертый прием пищи может состоять из сухариков и кефира или творожной запеканки и некрепкого чая.

Ужин

Последний прием пищи не должен быть сильно объемным. Для него подойдут макароны, куриная грудка, приготовленная на пару и компот. Или же это может быть салат из отварной свеклы и телятины, а также компот.

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