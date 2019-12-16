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Чем полезны финики для здоровья

10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди, сере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16
Чем финики полезны для здоровья
Чем финики полезны для здоровья
Фото: Pexels

Регулярное потребление фиников способствует снижению холестерина в крови, а значит, помогает снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза. Кроме того, потребление фиников способствует снижению уровня pH в крови и замедляет процессы старения. К такому выводу пришли израильские ученые.

Мифы правильного питания – смотрите видео:

Специалисты провели исследования на предмет влияния фиников на человеческий организм. Для этого была набрана группа волонтеров, в течение месяца принимавших в пищу по 100 грамм фиников сорта "маджхоль".

По завершении первого месячного исследования группе волонтеров было запрещено употреблять финики на месяц. Потом начался второй этап исследований – группа испытуемых должна были ежедневно употреблять финики сорта "халави", имеющих толстую очищаемую кожуру, в основном произрастающих в Иорданской долине. Помимо обязательных ежедневных 100 грамм фиников волонтеры принимали привычную для них пищу.

Сорта фиников

Мировым лидером по производству и продаже фиников является Саудовская Аравия. Финики – важная сельскохозяйственная культура в Ираке, Аравии, северной Африке, Марокко. Однако финиковые пальмы были завезены и в другие части света, и сейчас растут в США (Калифорния), Мексике, Австралии, ЮАР и в других странах. Для арабов финики заменяют хлеб. В исламских странах финики и молоко – традиционная первая еда после захода солнца во время Рамадана.

Считается, что финиковая пальма произошла из Персидского залива и выращивалась уже 6000 лет до н.э. Это высокое дерево с очень крупными, длинными листьями. Незрелые плоды овально-цилиндрической формы длиной 3-7 см, 2-3 см в диаметре. В неспелом виде бывают от ярко-красных до ярко-желтых в зависимости от сорта. Внутри плода содержится косточка толщиной 6-8 мм. Существует более 1500 сортов фиников.

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Китайский финик. Его еще называют ююба или унаби. Это плод колючего кустарника или деревца высотой 3-9 м (Zizyphus jujuba Mill). Произрастает в средиземноморских странах и в Азии. Плоды этого сорта фиников небольшие, красновато-коричневые, овальные и мясистые. Употреблять в пищу можно как свежими, так и сушеными и вялеными. Ююба используют для приготовления лепешек и сиропов. В основном его любят в азиатской кухне: в Китае, Японии, Индокитае в свежем и особенно подвяленном виде, так как от лежания китайские финики делаются более ароматными. Они входят в состав многих пряностей, киселей, муссов, варений.

Канарский финик. Этот финик выращивается как декоративное растение, а также как плодовая культура. Его родина – Канарские острова, растет по скалистым и каменистым местам. Культивировали этот вид еще с конца XIX в. Это пальма с прямым стволом высотой до 3 м, покрытым остатками оснований листьев, и имеющим колонообразную форму. Растение достигает 6 м в высоту, его заостренные листья очень твердые, ими даже можно пораниться. Поэтому финик выращивают лишь в просторных помещениях. Но листья пальмы используют и в лечебных целях. Соком растения лечат ожоги, инфекционные, кожные заболевания. Компрессы из измельченных пальмовых листьев делают при мастопатиях.

Финики подразделяются на мягкие, полусухие и сухие в зависимости от мягкости спелого плода. Другая классификация основана на виде сахара, содержащегося в спелом плоде: финики с инвертным сахаром, содержащие декстрозу и глюкозу, и финики с тростниковым сахаром, содержащие в основном тростниковый сахар (сахарозу).

Большинство мягких сортов финики с инвертным сахаром, а большинство сухих сортов финики с тростниковым сахаром. В сухих сортах фиников немного влаги, тогда как мягкие или полусухие сорта содержат значительное количество влаги и быстрей портятся, если только плоды не высушить естественным или искусственным способом. Полностью дозревший финик – мясистый плод с золотисто-коричневой гладкой кожицей.

Полезные свойства фиников

Ученые считают, что 10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди, сере, половины потребности в железе, четверти потребности в кальции. В 100 г фиников содержится: 20,0 г воды, 2,5 г белков, 0,5 г жиров, 69,2 г углеводов, 0,1 г ненасыщенных жирных кислот, 69,2 г моно- и дисахаридов, 6,0 г пищевых волокон, 0,3 г органических кислот, 1,5 г золы. Кроме того, витамины (В, – 0,05 мг, В2 – 0,05 мг, В3 – 0,8 мг, В6 – 0,1 мг, С – 0,3 мг, РР – 0,8 мг) и микроэлементы (железо – 1,5 мг, калий – 370,0мг, кальций – 65,0 мг, магний – 69,0 мг, натрий – 32,0 мг, фосфор -56,0 мг). Калорийность – 274,0 ккал. В 1 кг подвяленных фиников – около 3000 калорий.

Издавна финики славились своими целебными свойствами. Считалось, что плоды финиковых пальм дают силу, выносливость, увеличивают продолжительность жизни, усиливают мужскую половую потенцию. Они укрепляют сердце, печень и почки, способствуют развитию в кишечнике полезных бактерий, поддерживают кислотный баланс организма и питают кровь, способствуют развитию корневых окончаний мозга, усиливают способность организма противостоять различным инфекциям, в том числе вирусным.

Какие полезные свойства фиников
Какие полезные свойства фиников
Фото: Pexels

Финики полезны также при анемии и гипертонии, для груди и легких, успокаивают кашель и способствуют выводу мокроты, чрезвычайно полезны для мозговой деятельности. Пищевые волокна, содержащиеся в финиках, снижают риск раковых заболеваний.

По своим диетическим свойствам финики можно сравнить разве что со злаками. Диетологи утверждают, что один финик и стакан молока могут обеспечить минимально необходимую потребность человека в питательных веществах. 23 вида аминокислот, содержащихся в финиках, отсутствуют в большинстве других фруктов.

В сушеных плодах фиников содержится 60-65 % сахара – самый высокий процент по сравнению со всеми другими фруктами. Причем это в основном глюкоза и фруктоза, потребление которых не несет отрицательных последствий для организма человека в сравнении с сахарозой. Однако, вместе с тем, они противопоказаны людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом.

Кому нужно есть финики

Рекомендуются финики беременным и кормящим женщинам. В результате научных исследований выяснилось, что в финиках есть особые стимуляторы, которые укрепляют мышцы матки в последние месяцы беременности. Значит, благодаря им роды проходят легче и сокращается срок послеродового кровотечения. Плюс ко всему финики обогащают материнское молоко витаминами, что особенно важно для здоровья малыша. Полезные свойства фиников придутся весьма кстати и беременным женщинам еще потому, что в них есть особые элементы, которые помогают избавиться от дородовых и послеродовых депрессивных состояний.

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Продукты, получаемые из фиников, это финиковый мед, финиковый сахар, финиковый сок (алкогольный напиток) и финиковая пальмовая мука, которая делается из сердцевины дерева. Свежие финики хорошо хранятся в холодильнике, и потому продаются круглый год. Больше всего их с сентября по май, а особенно много в ноябре.

Кроме того, из фиников делают лечебный сироп. Он препятствует ослаблению иммунитета, повышает сопротивляемость к болезням. Сироп из фиников рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище как источника флавоноидов (рутина, лютеолина) и стеринов (бета-ситостерина, стигмастерина, кампостерина). Взрослая доза – по 20 мл 1-2 раза в день во время еды в течение одного месяца. Противопоказания те же, что и при употреблении фиников: сахарный диабет, индивидуальная непереносимость компонентов.

Тем временем мы выяснили, сколько человек проживет, если полностью откажется от медицинской помощи: научный ответ.

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Источник: kachestvo.ru
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