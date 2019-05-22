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Чем полезны прогулки на велосипеде

Узнайте, какая польза от езды на велосипеде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:42
Езда на велосипеде сжигает лишние калории
Езда на велосипеде сжигает лишние калории
Фото: freepik.com

Лето – именно та пора года, когда велосипеды становятся более популярны. Но езда на велосипеде – это не только способ развлечься. С его помощью вы сможете похудеть, улучшить общее состояние здоровья, укрепить нервную систему, сохранить зрение и сделать фигуру более привлекательной. О дополнительных преимуществах велосипеда рассказала известный диетолог Светлана Фус.

Смотрите видео, как сделать езду на велосипеде безопасной:

"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья", – написала специалист по питанию в своем Instagram.

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Светлана Фус добавила: "Велосипед – один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Расходуется 300-500 ккал/ч человеком, весом 70 кг, когда он крутит педали. Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Стоит только сесть на велосипед. А чтобы не было обезвоживания, берите с собой бутылку воды. Катайтесь и будьте здоровы!". 

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна для здоровья акваэробика. "Сегодня" также делились идеями упражнений от Кортни Кардашьян, которые можно выполнять в отпуске.

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Источник: Сегодня
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