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Чем популярна шведская диета: меню на неделю и список запрещенных продуктов

Длится она семь дней, а повторить диету можно не раньше чем через три месяца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Какие продукты можно употреблять во время диеты
Какие продукты можно употреблять во время диеты
Фото: Pexels

Шведская диета обрела популярность благодаря своему эффекту. Она не просто помогает похудеть, а и нормализует обмен веществ, что гарантирует вам невозврат тех скинутых килограммов, как только вы перестанете придерживаться диеты. Длится она семь дней, а повторить диету можно не раньше чем через три месяца. Мы разобрались, какие продукты во время шведской диеты можно есть, а какие – нет.

Регина Тодоренко решила посидеть на диете – смотрите видео:

Шведская диета: какие продукты можно есть

  • Мясо, курица, индейка, а также рыба и морепродукты
  • Капусту всех видов, грибы, огурцы, лук, помидоры, перец, спаржа, тыква, шпинат, баклажаны, оливки, авокадо и салат.
  • Йогурт, сливочное масло, сметану, сливочный сыр.
  • Яйца.
  • Орехи, семена подсолнечника и тыквенные семечки.
  • Вода, кофе, некрепкий чай.
  • Растительное масло.
  • Свекла, морковь, сельдерей, фрукты, красное и белое вино, виски, бренди и водка – максимум два раза в неделю из-за риска замедлить метаболизм.

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Шведская диета: какие продукты нельзя есть

  • Газировка, соки и пиво.
  • Коровье молоко.
  • Рафинированное масло и маргарин.
  • Сдобная выпечка и сладости.
  • Хлеб.
  • Макароны, рис, картофель.

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Меню на неделю при шведской диете:

День 1.

На завтрак стакан растительного молока и гречневая каша на воде. На обед съешьте 100 грамм сыра и овощной салат. Запить все это можно теплым молоком. Ужин будет состоять из трех картофелин, 200 грамм отварной свеклы, приправленной сметаной и чая.

День 2.

На завтрак у вас снова будет стакан молока и гречневая каша на воде. А на обед съешьте 250 грамм отварной рыбы и две картошки, а также зеленый листовой салат. На ужин приготовьте себе 200 грамм овощного салата, приправленного растительным маслом, два яйца и стакан молока.

День 3.

На завтрак съешьте 60 грамм сыра и запейте стаканом молока. Обед будет состоять из 250 грамм запеченного куриного филе, 100 грамм салата из сырых овощей и чая. На ужин приготовьте 150 грамм картофельного пюре, 80 грамм сыра и стакан теплого молока.

Основные принципы диеты
Основные принципы диеты
Фото: Pexels

День 4.

Завтрак будет состоять из стакана молока и двух хлебцев. На обед возьмите 100 грамм гречневой каши, отварного мяса, а на десерт можно съесть яблоко. В качестве ужина хорошо подойдет 100 грамм риса, 150 грамм овощного салата, заправленного растительным маслом и стакан молока.

День 5.

Ваш завтрак будет состоять из йогурта и хлебцев. А на обед приготовьте мясную котлету, 100 грамм отварного картофеля и запейте чаем. Ужин будет состоять из овощного салата и одного яйца, а также чашки чая.

День 6.

На завтрак возьмите стакан молока и 200 грамм гречневой каши на воде. Обед будет состоять из 150 грамм вареного картофеля и 150 грамм вареного мяса, запивая их чаем. На ужин берите 200 грамм вареного риса и 200 грамм овощного салата, заправленного маслом.

День 7.

Завтрак будет состоять из стакана молока и 150 грамм отваренного риса. А на обед приготовьте 200 грамм отварной рыбы, 100 грамм вареного картофеля и чашку чая. На ужин съешьте отбивную, салат из сырых овощей, хлебец и запейте это все чашкой чая.

Ранее мы выяснили, чем полезна диета № 5: что можно и что нельзя есть.

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