Чем заменить кофе: ТОП-4 самых модных напитков для бодрости и здоровья

Кофе можно заменить более полезными и вкусными напитками

Кофе. Фото: Depositphotos

Любители кофе с энтузиазмом расскажут вам, как этот напиток помогает им существенно повышать энергичность и трудоспособность в течении дня. Однако, по словам медиков, кофе может вызвать сердечные приступы, головные боли и проблемы с пищеварением, если пить его в больших количествах, пишет The Jakarta Post.

В 100 миллилитрах кофе содержится около 92 мг калия, 0,7 мг ниацина, 0,05 мг марганца, 8 мг магния и 0,01 мг рибофлавина. Поэтому медики советуют людям не употреблять более 400 мг или около четырех чашек кофе в день. А вот "передозировка" кофе может вызвать беспокойство, повышенный сердечный ритм, тошноту, потливость, головокружение и бессонницу.

В качестве альтернативы – попробуйте один из этих напитков.

Чем лучше всего заменить кофе

Зеленый чай маття. Маття сделан из зеленого чая, перетертого в порошок. Он богат антиоксидантами, хлорофиллом и клетчаткой.2. Масала. Этот индийский напиток довольно популярен и содержит немного кофеина. Он наполнен индийскими специями, такими как кардамон, корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь. Масала также содержит антиоксиданты, которые могут вылечить простуду и лихорадку, а также повысить иммунитет вашего организма. Куркумный чай. Чай куркумы пьют для улучшения самочувствия. Этот напиток имеет золотистый желтоватый цвет и особый вкус. Он повышает иммунитет, снимает воспаление и симптомы артрита, предотвращает рак и болезнь Альцгеймера. Люди с сердечными заболеваниями также могут включать куркумный чай в свой рацион. Горячий шоколад. Популярное в Украине лакомство врачи рекомендуют по утрам. Шоколад стимулирует выработку гормонов счастья. Какао, в свою очередь, является источником магния, стимулирующего активность.

Напомним, что произойдет с телом, если на 10 дней отказаться от кофе и соков. Кроме этого, мы писали, что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе. Также сообщалось, почему мужчинам ни в коем случае нельзя пить растворимый кофе.

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