Четвероногие целители: какие животные лечат людей

Некоторые питомцы помогают победить болезни

Чтобы избавиться от стресса, достаточно в течение 10 минут подержать в руках кролика, хомяка или морскую свинку. Эти животные уменьшают уровень агрессии и эмоционального напряжения. А пони вообще способны лечить зависимость от алкоголя и наркотиков.

Лучшие доктора для детей с особенными потребностями, как ни странно, – змеи. Они достаточно плавно и медленно двигаются, поэтому у ребенка есть возможность прикоснуться к животному. А быстрее адаптироваться к окружающему миру помогают собаки. Лучше всего для терапии с детьми подходят спаниели и лабрадоры.

Но это еще не все! Собаки по запаху могут диагностировать диабет, эпилепсию и даже первые стадии рака. Так что если пес часто нервничает при контакте с ребенком, лучше проверьте его здоровье у специалистов.

А если вас кто-то вас испугал, достаточно послушать пение птиц, чтобы успокоиться.

Напомним, ранее ученые заявили, что кошки способны излечить опасную болезнь у детей. А пользователи сети выяснили, почему коты так любят чемоданы. Также стало известно, сколько можно заработать на породистых котах.

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