Что будет, если перестать пить кофе: Ульяна Супрун рассказала

Врач сообщила, сколько раз в день можно употреблять этот напиток

Кофе. Фото: depositphotos

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказал, что произойдет с организмом человека, привыкшего к регулярному употреблению кофе.

"Если вы прекратили пить кофе, вы можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными. Так происходит потому, что мозг слишком привык к кофе, и стал склонным более к торможению, чем к возбуждению. Однако неприятные постефекты исчезают через некоторое время после отказа от кофе", – предупреждает чиновник.

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Также Ульяна Супрун перечислила случаи, в которых не стоит пить кофе вообще или не превышать дозу более 1-2 чашки в день.

"Если после кофе ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги", – утверждает она.

К слову, беременным женщинам, пожилым людям, лицам с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями сна, в состоянии сильного стресса следует ограничить употребление кофе тоже.

А вот для того, чтобы проработать всю ночь, нужно выпить кофе и сразу подремать 15-20 минут – отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и напиток будет бодрить, не причинив вреда организму.

"Когда нужен заряд бодрости и энергии, кофе первое, что приходит в голову. Конечно, для получения положительных эффектов от этого напитка, стоит следить за количеством и временем потребления. Сколько кофе стоит пить? Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) в 2015 году официально рекомендовало потреблять не более 400 мг кофеина в день, и не превышать дозу 200 мг за один раз. В одном американо – 154 мг кофеина, а в одном эспрессо – 77 мг. К тому же, ученые отмечают, что добавление к кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, уменьшает его пользу в разы", – сообщает Супрун.

Впрочем, универсального совета быть не может. Каждый человек имеет собственную чувствительность к кофеину – кто-то его обезвреживает быстро, и на них "кофе не действует", а кто-то – очень медленно, говорит врач.

Кроме этого, есть генетическая предрасположенность чувствовать тревожность из-за потребления кофеина. У некоторых людей от кофе может болеть желудок, а заядлые кофеманы развили нечувствительность к действию кофеина.

"Вы должны опираться прежде всего на свои ощущения от кофе – если вам от него плохо или возникла зависимость, следует ограничить его потребление до того уровня, на котором вам хорошо", – советует медик.

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