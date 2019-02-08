Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что будет, если питаться только бутербродами: ответ диетолога

Если злоупотреблять бутербродами с колбасой, можно нажить массу проблем со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20

Отказаться от бутербродов с колбасой призывает исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. Этот недорогой перекус – один из самых популярных среди украинцев, и особенно, работающих вне офисов. Чем же так вредна колбаса, и как найти ей альтернативу?

Диетолог Людмила Гончарова советует если и употреблять колбасу, то не более пятидесяти граммов, и только раз в неделю. Если же вы злоупотребляете бутербродами, панини, хот-догами и чизбургерами каждый день, то проблемы со здоровьем вам гарантированы.

Читайте также
Рецепт сытного завтрака: бутерброды с салатом из тунца

"Бутерброды вызывают воспалительные процессы, болезни сердечно-сосудистой системы: инфаркты, инсульты, атеросткерозы. Кроме этого, возникают нарушения гормонального фона, избыточный вес, плохое настроение, депрессивное состояние и нарушение работы кишечника", – предостерегает специалист по питанию.

В качестве альтернативы медик советует заменить колбасу на вареное мясо. И обязательно добавлять зелень.

"Отварной кусок мяса стоит так же, как и колбаса, а, возмножно, даже дешевле. Вы можете купить телятину или индейку", – советует Людмила Гончарова.

А еще для бутерброда выбирайте ржаной или зерновой хлеб. От батона лучше отказаться вообще.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, нужно ли есть супы каждый день.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Потом все равно потратите на лекарства: Анита Луценко призвала не экономить на питании Тайны суперфуда: действительно ли так полезны ягоды асаи, или это маркетинговый ход Вредная для здоровья: в России водят налог на колбасу Один популярный завтрак может быть причиной, по которой вы не худеете
питание колбаса бутерброд
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
5 вещей, которые мужчины хотят от женщин, но боятся попросить
5 вещей, которые мужчины хотят от женщин, но боятся попросить
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Популярные статьи

Сегодня, 15:24Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 11:30Fun

Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода