Что будет, если питаться только бутербродами: ответ диетолога

Если злоупотреблять бутербродами с колбасой, можно нажить массу проблем со здоровьем

Отказаться от бутербродов с колбасой призывает исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. Этот недорогой перекус – один из самых популярных среди украинцев, и особенно, работающих вне офисов. Чем же так вредна колбаса, и как найти ей альтернативу?

Диетолог Людмила Гончарова советует если и употреблять колбасу, то не более пятидесяти граммов, и только раз в неделю. Если же вы злоупотребляете бутербродами, панини, хот-догами и чизбургерами каждый день, то проблемы со здоровьем вам гарантированы.

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"Бутерброды вызывают воспалительные процессы, болезни сердечно-сосудистой системы: инфаркты, инсульты, атеросткерозы. Кроме этого, возникают нарушения гормонального фона, избыточный вес, плохое настроение, депрессивное состояние и нарушение работы кишечника", – предостерегает специалист по питанию.

В качестве альтернативы медик советует заменить колбасу на вареное мясо. И обязательно добавлять зелень.

"Отварной кусок мяса стоит так же, как и колбаса, а, возмножно, даже дешевле. Вы можете купить телятину или индейку", – советует Людмила Гончарова.

А еще для бутерброда выбирайте ржаной или зерновой хлеб. От батона лучше отказаться вообще.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, нужно ли есть супы каждый день.

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