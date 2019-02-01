Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что будет, если употреблять чеснок каждый день: ответ известного диетолога

Узнайте, почему стоит включить чеснок в свое меню

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Чеснок рекомендуют есть в сезон простуд Фото: depositphotos.com
Чеснок рекомендуют есть в сезон простуд
Фото: depositphotos.com

"О пользе чеснока, наверное, слышали все. В первую очередь о нем вспоминают в холодное время года, когда нужно поддержать здоровье, или во время эпидемии гриппа. Ведь чеснок обладает всем известным противовирусными свойствами", – говорит известный украинский диетолог Светлана Фус. 

Целебные вещества – фитонциды – содержащиеся в нем, помогают организму противостоять инфекции. Главную роль при этом играет аллицин. Он не только "убивает" возбудителей болезней, но и оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет.

"Кроме того, чеснок содержит витамины и минералы. Вам будет полезно узнать, что витамины группы В необходимы, чтобы волосы были густыми, а кожа – красивой. Бета-каротин помогает сохранить зрение, а цинк улучшает репродуктивную функцию организма. Чтобы сохранить максимум полезных веществ в чесноке, добавляйте его в блюда в конце приготовления", – посоветовала специалист по питанию.

Читайте также
"Лук и чеснок бесполезны": Ульяна Супрун рассказала, как защититься от гриппа

По словам Светланы Фус, чеснок можно считать натуральной биоактивной добавкой благодаря веществам, которые входят в его состав. При некоторых болезнях чеснок употреблять не рекомендуется: заболевания почек и желудочно-кишечного тракта – язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки и гастрит. Также чесноком не следует увлекаться и при беременности.

"И помните, что чеснок не панацея от всех болезней, а просто полезный продукт питания, который нужно регулярно употреблять в пищу, если нет противопоказаний", – подчеркнула диетолог.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить чеснок в домашних условиях.

Смотрите видео, что поставляет Китай под видом молотого перца и чеснока:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украине стали активнее выращивать чеснок Пять признаков, что у вас непереносимость кофе Как правильно хранить лук в домашних условиях Для красивой кожи и профилактики рака: чем полезно авокадо
чеснок свойства продуктов вред продуктов польза продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"

Популярные статьи

Вчера, 13:24Fun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

Вчера, 13:14Стиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

Вчера, 10:31Техно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

Вчера, 08:57Психология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

Вчера, 04:10Психология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

31 январяWellness

Диета Магги: минус 20 килограммов за четыре недели

31 январяШоу-бизнес

Развод Ани Лорак: все подробности скандала певицы с мужем

31 январяFun

31 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 январяАфиша

Умер легендарный актер, сыгравший в "Терминаторе" и "Гремлинах"

31 январяШоу-бизнес

Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике

31 январяПсихология

Названа главная ошибка в жизни каждого знака зодиака

30 январяТехно

Парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки

30 январяFun

30 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 январяFun

Выходные дни и праздники в феврале 2019 года в Украине

30 январяСтиль

Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года: когда стричь волосы

30 январяТехно

В World of Tanks появился новый режим боев на роботах

Новости партнеров

Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой