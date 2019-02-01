Что будет, если употреблять чеснок каждый день: ответ известного диетолога

Узнайте, почему стоит включить чеснок в свое меню

Чеснок рекомендуют есть в сезон простуд Фото: depositphotos.com

"О пользе чеснока, наверное, слышали все. В первую очередь о нем вспоминают в холодное время года, когда нужно поддержать здоровье, или во время эпидемии гриппа. Ведь чеснок обладает всем известным противовирусными свойствами", – говорит известный украинский диетолог Светлана Фус.

Целебные вещества – фитонциды – содержащиеся в нем, помогают организму противостоять инфекции. Главную роль при этом играет аллицин. Он не только "убивает" возбудителей болезней, но и оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет.

"Кроме того, чеснок содержит витамины и минералы. Вам будет полезно узнать, что витамины группы В необходимы, чтобы волосы были густыми, а кожа – красивой. Бета-каротин помогает сохранить зрение, а цинк улучшает репродуктивную функцию организма. Чтобы сохранить максимум полезных веществ в чесноке, добавляйте его в блюда в конце приготовления", – посоветовала специалист по питанию.

По словам Светланы Фус, чеснок можно считать натуральной биоактивной добавкой благодаря веществам, которые входят в его состав. При некоторых болезнях чеснок употреблять не рекомендуется: заболевания почек и желудочно-кишечного тракта – язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки и гастрит. Также чесноком не следует увлекаться и при беременности.

"И помните, что чеснок не панацея от всех болезней, а просто полезный продукт питания, который нужно регулярно употреблять в пищу, если нет противопоказаний", – подчеркнула диетолог.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить чеснок в домашних условиях.

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