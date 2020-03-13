Что делать, если коронавирус "придет" в ваш дом: новые советы Супрун

Запаситесь питьевой водой и будьте на связи

В Украине со вчерашнего дня введен карантин из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. На сегодня, 13 марта, в нашей стране зафиксировано три случая заражения COVID-2019. У жительницы пенсионного возраста из города Радомышль, у двух мужчин – из Черновцов и Черновицкой области. На данный момент все пациенты изолированы.

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, призывает не паниковать, быть ответственными и составить четкий план действий противостояния коронавирусу.

1. Подумайте, кого вы включите в свой план действий. Если вы живете в многоквартирном доме, то это могут быть соседи по подъезду или соседи по улице, если вы живете в частном доме. Вспомните, с кем вы общаетесь каждый день возле дома, на детских площадках. Обсудите с ними план, что будете делать если среди вашего окружения вспыхнет заболевание.

2. Будьте доступны онлайн. Многие люди состоят в разных группах в соцсетях или мессенджерах. Все вопросы по профилактике коронавируса могут обсуждаться там. Такие группы очень полезны для обсуждения оперативной информации, если будет вспышка болезни. Позаботьтесь о своих близких, пусть они всегда будут на связи, чтобы в случае чего, сразу сообщать о состоянии своего здоровья.

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3. Определите, кто из вашего окружения есть в группе риска. Это те люди, у кого болезнь проходит с тяжелыми симптомами и риск смертности в них выше. Известно, что в группе риска коронавируса пожилые люди, а также люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями: диабет, заболевания сердца и легких. Для них критично важно соблюдать меры личной безопасности. Если ваши близкие есть в группе риска, позаботьтесь, чтобы они имели контакты своего семейного врача, к которому можно немедленно обратиться в случае появления симптомов.

4. Создайте список контактов организаций, которые помогут при чрезвычайных ситуациях. Совместно с близкими определите ближайшие организации, к которым можно обратиться, если понадобится доступ к дополнительной информации, медицинских услуг, ресурсов и других служб поддержки. Составьте перечень медучреждений, магазинов, контакты горячих линий или местных управлений здравоохранения, с которыми можно проконсультироваться относительно коронавируса. К перечню можно добавить организации, оказывающие психологическую поддержку.

5. Подготовьте домашнюю аптечку. Там обязательно должны быть жаропонижающие препараты (ибупрофен или парацетамол), термометр, маска (для больного, чтоб не распространять вирус). При наличии хронических болезней следует иметь запас своих лекарств в отдельном месте, и четкую инструкцию по их приему (для других, на случай, если с вами что-то случится). Убедитесь, что у вас есть по крайней мере 30-дневный запас лекарств, отпускаемых по рецепту. Под рукой также следует иметь обезболивающие, препараты от расстройств желудка, антигистаминные средства

6. Запасы. Всегда хорошо иметь дома запас питьевой воды и пищи на несколько дней. Если у вас есть дети или родственники пожилого возраста, позаботьтесь обо всем необходимом для ухода за ними.

И помните, если вы контактировали с человеком, который был в регионе, где наблюдается вспышка коронавируса и у вас возникли симптомы (кашель, одышка, повышенная температура), срочно обращайтесь к врачу.

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