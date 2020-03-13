Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что делать, если коронавирус "придет" в ваш дом: новые советы Супрун

Запаситесь питьевой водой и будьте на связи

Анна Педан
Сегодня, 11:54

В Украине со вчерашнего дня введен карантин из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. На сегодня, 13 марта, в нашей стране зафиксировано три случая заражения COVID-2019. У жительницы пенсионного возраста из города Радомышль, у двух мужчин – из Черновцов и Черновицкой области. На данный момент все пациенты изолированы.

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, призывает не паниковать, быть ответственными и составить четкий план действий противостояния коронавирусу.

1. Подумайте, кого вы включите в свой план действий. Если вы живете в многоквартирном доме, то это могут быть соседи по подъезду или соседи по улице, если вы живете в частном доме. Вспомните, с кем вы общаетесь каждый день возле дома, на детских площадках. Обсудите с ними план, что будете делать если среди вашего окружения вспыхнет заболевание.

2. Будьте доступны онлайн. Многие люди состоят в разных группах в соцсетях или мессенджерах. Все вопросы по профилактике коронавируса могут обсуждаться там. Такие группы очень полезны для обсуждения оперативной информации, если будет вспышка болезни. Позаботьтесь о своих близких, пусть они всегда будут на связи, чтобы в случае чего, сразу сообщать о состоянии своего здоровья.

Как уберечься от коронавируса. Смотрите в нашем сюжете:

3. Определите, кто из вашего окружения есть в группе риска. Это те люди, у кого болезнь проходит с тяжелыми симптомами и риск смертности в них выше. Известно, что в группе риска коронавируса пожилые люди, а также люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями: диабет, заболевания сердца и легких. Для них критично важно соблюдать меры личной безопасности. Если ваши близкие есть в группе риска, позаботьтесь, чтобы они имели контакты своего семейного врача, к которому можно немедленно обратиться в случае появления симптомов.

4. Создайте список контактов организаций, которые помогут при чрезвычайных ситуациях. Совместно с близкими определите ближайшие организации, к которым можно обратиться, если понадобится доступ к дополнительной информации, медицинских услуг, ресурсов и других служб поддержки. Составьте перечень медучреждений, магазинов, контакты горячих линий или местных управлений здравоохранения, с которыми можно проконсультироваться относительно коронавируса. К перечню можно добавить организации, оказывающие психологическую поддержку.

Читайте также:
В Украине карантин из-за коронавируса: что надо знать, чтобы не заразиться

5. Подготовьте домашнюю аптечку. Там обязательно должны быть жаропонижающие препараты (ибупрофен или парацетамол), термометр, маска (для больного, чтоб не распространять вирус). При наличии хронических болезней следует иметь запас своих лекарств в отдельном месте, и четкую инструкцию по их приему (для других, на случай, если с вами что-то случится). Убедитесь, что у вас есть по крайней мере 30-дневный запас лекарств, отпускаемых по рецепту. Под рукой также следует иметь обезболивающие, препараты от расстройств желудка, антигистаминные средства

6. Запасы. Всегда хорошо иметь дома запас питьевой воды и пищи на несколько дней. Если у вас есть дети или родственники пожилого возраста, позаботьтесь обо всем необходимом для ухода за ними.

И помните, если вы контактировали с человеком, который был в регионе, где наблюдается вспышка коронавируса и у вас возникли симптомы (кашель, одышка, повышенная температура), срочно обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее мы подробно писали о симптомах коронавируса. Как это заболевание отличить от простуды.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент Коронавирус в Украине: женщина из Житомирской области - в тяжелом состоянии Киев не планируют закрывать из-за коронавируса Второй случай коронавируса на Буковине: стало известно, как заразился мужчина «Скорая ехала три часа»: житель Калуша рассказал, как у него заподозрили коронавирус
защита профилактика Супрун симптомы коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
"Рождаюсь заново": экс-Борис Апрель изменил внешность и имя

Популярные статьи

Сегодня, 11:21Events

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

Сегодня, 11:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 10:02Психология

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

Вчера, 17:46Fun

Аномально низкий мужчина показал своего брата-гиганта: фото

Вчера, 16:45Wellness

Коронавирус в Украине: как отличить его от гриппа и ОРВИ

Вчера, 12:26Events

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Вчера, 09:34Travel

Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ: какие рейсы отменяют и что делать с билетами

11 мартаПсихология

Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил

11 мартаFun

Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео

11 мартаFun

Рыбу с "человеческими губами и зубами" показали на фото

11 мартаWellness

Собака и клещи: как уберечь от паразитов домашних любимцев

11 мартаШоу-бизнес

Группа "Время и Стекло" распалась: Надя Дорофеева и Позитив назвали причину

11 мартаШоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

10 мартаWellness

Как убрать живот за неделю: эффективные методы

10 мартаWellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

10 мартаEvents

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Новости партнеров

46-летний Данилко впервые женится?
46-летний Данилко впервые женится?
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Рецепт воздушных сырников в духовке
Рецепт воздушных сырников в духовке
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного купальника
Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного купальника