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Что делать, если укачивает в транспорте

Как правильно тренировать вестибулярный аппарат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Чтобы не укачивало в транспорте, тренируйте вестибулярный аппарат
Чтобы не укачивало в транспорте, тренируйте вестибулярный аппарат
Фото: Depositphotos

Симптомы укачивания возникают в случаях, когда органы чувств, отвечающие за восприятие движения, отправляют в мозг неожиданные или противоречивые сигналы. Одна часть вашей вестибулярной системы, ответственная за поддержание равновесия и положение тела в пространстве, может свидетельствовать о том, что ваше тело движется, в то время как другие не воспринимают движения. Укачивание может проявляться слабостью, потливостью, затуманенностью сознания, головокружением, головной болью, тошнотой, рвотой, болями в животе. Подробнее о способах борьбы с укачиванием расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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По мнению ученых, бороться с укачиванием не только можно, но и нужно. И начинать необходимо с тренировки вестибулярной системы. Отличными упражнениями в этом плане всегда считались аттракционы. Кроме них, помогут укрепить вестибулярный аппарат и спортивные занятия и игры, такие как теннис, волейбол, плавание, прыжки на батуте. Тем же, кому вышеперечисленные способы по каким-либо причинам не подходят, следует помнить, что спасти от укачивания могут даже простые детские качели.

В борьбе с этой болезнью помогают и народные средства. Так, например, рекомендуют принимать внутрь корень имбиря. При этом не имеет значения, в каком виде: можно есть ломтики сырого корня, а можно и имбирное печенье или имбирные карамельки.

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Вы также можете принять предписанные врачом или доступные без рецепта лекарства от укачивания, чтобы предотвратить или уменьшить симптомы тошноты и рвоты. Большинство этих лекарственных средств более эффективны, если вы принимаете их за час до начала поездки. Одни лекарства представляют собой седативные препараты, снижающие чувствительность нервной системы. Другие — снижают проявления тошноты, являясь противорвотными средствами.

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