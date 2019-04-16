Что делать, если укусил клещ: советы врачей

Сезон клещей уже начался

Только в Украине немного потеплело, как на охоту сразу выползли клещи. Медики уже зафиксировали первые случаи укусов. Насколько это опасно и что делать, если паразит таки присосался?

Сергей Бурденюк – врач-травматолог. По просьбе журналистов он показал инструменты, которыми удаляет клещей. Это обычный хирургический набор: хирургический пинцет, зажим и салфетки. После процедуры всем пациентам бесплатно делают прививки от столбняка.

С начала года в отделении из-за клещей побывали четыре человека. Сергей советует не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью.

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"Ни в коем случае нельзя пытаться самому удалять этого клеща. Потому что части клеща могут остаться в теле и причинять потом различные неприятности человеку", – говорит врач.

Энцефалитные клещи в Украине случаются очень редко. Зато боррелиоз можно подхватить. Болезнь могут сопровождать симптомы, которые отнюдь не свяжешь с клещами.

"Развивается симптоматика, похожая на грипп. Ломота в суставах длится первые 3-5 дней", – рассказывает инфекционист Роман Малинка.

Врач отмечает: анализы надо сдавать через три-четыре недели после укуса. Ведь именно тогда вырабатываются антитела. Впрочем, паниковать не следует, ведь болезнь излечима.

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