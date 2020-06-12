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Что делать, если уже переболел коронавирусом: отвечает Евгений Комаровский

Сегодня, 17:13

Необходимо соблюдать социальную дистанцию и мыть руки

Карантин в Украине предварительно продолжается до 22 июня. Тем временем стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом и болезнь протекает у нее бессимптомно. Украинцев интересует, что делать, если уже переболел коронавирусом. Ответ на этот вопрос знает доктор Евгений Комаровский, об этом он рассказал в Instagram.

Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней.
Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней.
Фото: Depositphotos

По словам доктора, даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть, даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки, дал совет доктор.

История украинских медиков во время коронавируса – смотрите видео:

"Позже, когда эпидемия пойдет на спад и немного разгрузятся лаборатории, у каждого из нас будет возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет. И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы", – пояснил Комаровский.

Ранее доктор также рассказал, как защититься от солнца и жары: важные правила для каждого.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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