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Что делать, если заложило ухо

Заложенность уха возникает по совершенно разным причинам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Заложенность ушей может возникнуть в любом возрасте Фото: freepik.com
Заложенность ушей может возникнуть в любом возрасте
Фото: freepik.com

Ухо является важным органом чувств человека. Оно помогает воспринимать звуки и речь окружающей среды, наслаждаться музыкой. Но если есть заложенность в ушах, то появляется дискомфорт и неприятное ощущение.

Почему закладывает уши

Заложенность в ушах чаще всего появляется при конкретных патологических изменениях в слуховом канале или проходе, который соединяет носоглотку с барабанной полостью. Основные причины возникновения заложенности уха: отечность слуховой трубы, длительное или неправильное применение некоторых групп фармакологических средств, искривление носовой перегородки, попадание в уши воды, ринит, инородные тела в ухе, наличие серных пробок, сильный воспалительный процесс в евстахиевой трубе, острая форма среднего отита.

Симптомы заложенного уха

Заложенность уха в первую очередь проявляется значительным снижением слуха. Помимо этого пациент обращает внимание на легкое головокружение, появление бессонницы, дискомфорт от звучания своего голоса, отчетливый звон и шум в ушах. Нередко при заложенности болевые ощущения проявляются в виде легких покалываний. При отите подобное состояние сопровождается с повышением температуры тела.

Что делать, если заложило ухо

Чтобы верно назначить лечение при заложенности уха, следует обязательно посетить отоларинголога. В большинстве случаев квалифицированному специалисту достаточно общего осмотра.

Чтобы приступить к лечению, необходимо выяснить, какой именно отдел уха поражен. В этом случае опытный специалист осматривает барабанную перепонку и ухо, чтобы определить конкретную зону локализации патологического процесса. При затруднении постановки диагноза, врач назначает пороговую тональную аудиометрию. После чего устанавливается точная причина заложенности.

Причины заложенности ушей

Наиболее безобидная причина появления заложенности в ушах – скопление серной пробки в слуховом проходе. При ее наличии квалифицированный специалист удалит ее. Также врач назначит необходимые ушные капли, которые эффективно устранят остатки серной пробки без механического воздействия.

Большинство людей, которые периодически страдают от заложенности уха, считают, что причина данного состояния – серная пробка. Поэтому, поставив себе данный диагноз, не спешат на осмотр к врачу. Следует отметить, что подобный признак, как правило, является проявлением нарушения кровотока в ушных сосудах при нейросенсорной тугоухости. Данная патология считается быстро прогрессирующей. Самолечение может привести к ослаблению иммунитета и к развитию глухоты в конечном итоге.

При заложенности уха в период авиаперелета в результате естественного изменения атмосферного давления, специальная помощь специалиста не требуется. Для устранения подобного состояния достаточно хорошо прочистить носовые ходы или сглотнуть.

Если заложенность уха вызвана попаданием в него жидкости, следует аккуратно прочистить его, используя для этого мягкие и безопасные ватные турунды.

Также заложенность в ухе может служить одним из признаков нарушения функционирования височно-челюстного сустава. В данном случае следует обратиться за консультацией к врачу остеопату.

Напомним, ранее было доказано, что слишком громкая музыка в наушниках может привести к глухоте.

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Источник: domashniy.ru
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