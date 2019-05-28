Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Если человек отравился некачественной пищей, первые признаки интоксикации обычно появляются через 2-4 часа после еды

Последствия пищевого отравления могут быть очень серьезными. Фото: freepik.com

Пострадать от пищевого отравления может абсолютно каждый человек. Отравиться можно в гостях, в кафе и ресторанах, на пикнике и даже домашней пищей, которую вы делали своими руками. Причиной способны стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм, пишет likar.info.

Отравление вызывают микробы, токсины и другие ядовитые вещества, попавшие в организм с продуктами питания. Последствия могут быть очень серьезными – от обезвоживания до нарушения работы органов и систем, вплоть до летального исхода. Здоровье и жизнь человека зависит о того, насколько своевременно и адекватно ему оказали первую помощь. .

Первые симптомы отравления

Симптомы пищевого отравления Фото: pixabay.com

Время появления первых симптомов и сами симптомы зависят от того, что стало причиной отравления. Если человек отравился некачественной пищей, первые признаки интоксикации обычно появляются через 2-4 часа после еды. Если причиной стали ядовитые грибы, ягоды или растения – обычно через 4-12 часов.

Характерные симптомы токсикоинфекции – тошнота, рвота, колики, диарея. Если появилась головная боль, повышена температура тела, участился пульс, человек ощущает общую слабость, а кожа стала синюшной – это признаки острой интоксикации. Это состояние требует немедленной медицинской помощи.

Отравление грибами, растениями и ягодами может развиваться медленно и стремительно. В этом случае для спасения жизни человека дорога каждая минута.

Пищевое отравление можно лечить в домашних условиях только при легкой степени интоксикации. Но именно лечить, а не пускать на самотек. Если появились угрожающие симптомы интоксикации, необходима госпитализация. Особенно если причиной отравления стали грибы, консервированные продукты, алкогольные напитки.

При появлении тошноты и диареи после приема пищи у ребенка рекомендуется срочно вызвать врача.

Первая помощь при пищевом отравлении

Профилактика пищевого отравления Фото: pixabay.com

Если у вас или ваших близких появились симптомы отравления после еды, прежде всего, проанализируйте, что могло стать его причиной. Если накануне человек ел грибы, ягоды, консервированные продукты, либо употреблял алкоголь, необходимо немедленно вызвать "скорую помощь". До приезда врачей пострадавший нуждается в доврачебной помощи. Те же принципы нужно соблюдать человеку с легкой степенью отравления.

Очищение желудка. Через приступы рвоты организм старается самостоятельно очиститься от токсинов. Человеку нужно обильное питье. Пить нужно до полного прекращения рвоты. При последнем приступе рвотные массы должны представлять собой относительно чистую жидкость без примесей пищи и слизи. Это означает, что желудок очистился.

Если рвота не наступает самопроизвольно, ее нужно вызвать. Для этого используют водный раствор соли, пищевой соды или слабый раствор марганцовки. Раствор раздражает стенки желудка, и начинается очистительная рвота. Если это не происходит, то ее нужно вызвать раздражением корня языка.

Если человек находится без сознания, в бредовом или очень ослабленном состоянии, нельзя вызывать у него рвоту в домашних условиях. Он может захлебнуться рвотными массами. Детям до 2-х лет и пациентам после инсультов и инфарктов промывание желудка должны делать квалифицированные специалисты.

Прием лекарств. К препаратам доврачебной помощи при пищевом отравлении относятся абсорбенты и обволакивающие средства. Абсорбенты, такие как активированный уголь, можно использовать для приготовления раствора для промывания желудка или принимать другими способами согласно инструкции. Эти препараты связывают и выводят из пищеварительного тракта отравляющие вещества. Обволакивающие вещества препятствуют всасыванию в кровь токсических веществ за счет того, что покрывают тонкой пленкой слизистую пищеварительного тракта.

Обильное питье. Жидкость помогает ускорить выведение токсинов из организма при пищевом отравлении. Питье также необходимо для восполнения потери жидкости, которая произошла во время рвоты и диареи.

После отравления едой рекомендуется пить обычную кипяченую воду с лимоном, морсы, щелочную минеральную воду без газа, черный чай, отвар ромашки. Существуют аптечные препараты, предназначенные для восстановления кислотно-щелочного баланса, нарушенного при рвоте и диарее.

Кроме того, теплое питье помогает человеку согреться и облегчает болевые ощущения. Спазмы сосудов при отравлении вызывают большие теплопотери, поэтому человек мерзнет. Чтобы согреться, ему достаточно укутаться одеялом и приложить к ногам грелку.

Лечение тяжелых пищевых отравлений проводится только под наблюдением врача.

Дополнительные рекомендации при пищевом отравлении

Лечение пищевого отравления Фото: pixabay.com

Частью лечения при отравлении продуктами является диета. В первые сутки после того, как симптомы отравления исчезли, возможен только питьевой режим. Если появилось чувство голода, можно есть небольшое количество домашних сухариков из белого хлеба. Далее пища должна быть легкой, отварной, измельченной. Начните с каш на воде (овсяная, рисовая), с овощных или куриного бульонов. Во время четвертого приема пищи можно съесть картофельное пюре и нежирное филе рыбы, приготовленное на пару. Еще через сутки можно постепенно возвращаться к привычному меню.

В зависимости от того, что стало причиной отравления, вам может понадобиться прием медикаментов, например, бактерицидных средств, препаратов для борьбы с дисбактериозом, ферментных препаратов. Эти лекарства можно принимать только по рекомендации врача.

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Смотрите видео, как не отравиться уличной едой:

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