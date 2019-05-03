Что эффективнее: антисептики для рук или обычное мыло

Мы решили выяснить, какое именно средство лучше уничтожает бактерии

Уничтожители бактерий – это о антисептических гелях, спреях и влажных салфетках. Такие средства с наступлением сезона пикников и путешествий вновь актуальны. "Сегодня" провели собственный эксперимент, чтобы проверить эффект подобных средств гигиены.

С помощью семьи добровольцев журналисты протестировали в парке антибактериальные салфетки, спрей и гель. Как показали смывы, проведенные микробиологом Федором Веселым, последнее средство оказалось самым действенным. Но постоянно мыть руки антисептиками не стоит, предупреждают врачи.

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"Антисептики, кроме спирта, содержат еще и парабены, зачастую триклозан. Эти вещества проникают через кожу, и попадая в кровоток, оказывают токсическое действие", – говорит терапевт Марина Крапивнер.

Поэтому, наиболее эффективными и безопасными помощниками остаются вода с мылом. И не имеет значения - твердым или жидким.

Напомним, ранее мы писали, почему злоупотребление моющими средствами опасно для здоровья. "Сегодня" также сообщали, как распознать подделку бытовой химии.

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