Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что эффективнее: антисептики для рук или обычное мыло

Мы решили выяснить, какое именно средство лучше уничтожает бактерии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50

Уничтожители бактерий – это о антисептических гелях, спреях и влажных салфетках. Такие средства с наступлением сезона пикников и путешествий вновь актуальны. "Сегодня" провели собственный эксперимент, чтобы проверить эффект подобных средств гигиены.

С помощью семьи добровольцев журналисты протестировали в парке антибактериальные салфетки, спрей и гель. Как показали смывы, проведенные микробиологом Федором Веселым, последнее средство оказалось самым действенным. Но постоянно мыть руки антисептиками не стоит, предупреждают врачи.

Читайте также
Медики рассказали, почему не стоит пользоваться антибактериальным мылом

"Антисептики, кроме спирта, содержат еще и парабены, зачастую триклозан. Эти вещества проникают через кожу, и попадая в кровоток, оказывают токсическое действие", – говорит терапевт Марина Крапивнер.

Поэтому, наиболее эффективными и безопасными помощниками остаются вода с мылом. И не имеет значения - твердым или жидким.

Напомним, ранее мы писали, почему злоупотребление моющими средствами опасно для здоровья. "Сегодня" также сообщали, как распознать подделку бытовой химии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Реанимация кишечника: как восстановить микрофлору Как защитить свой дом от грязи Вред бытовой химии: почему моющие средства опасны для здоровья Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"
мыло бактерии гель
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Вчера, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Новости партнеров

Больная раком Кристина Кузьмина: «Я думаю о смерти постоянно»
Больная раком Кристина Кузьмина: «Я думаю о смерти постоянно»
Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото
Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности