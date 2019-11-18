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Что есть, чтобы оставаться молодым: антивозрастная диета

Правильная еда делает кожу более гладкой, более увлажненной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37

Ученые утверждают, что от того, что мы едим, можем стареть или молодеть. Мы выяснили, как правильно питаться, чтобы оставаться молодым, как можно дольше. По словам гинеколога Анастасии Семеняка, это со временем дает свои результаты. Кожа становится более гладкой, более увлажненной. При этом улучшается общее состояние организма, улучшается рост волос.

Чтобы питаться по антивозрастной формуле, прежде всего, с рациона надо убрать продукты с высоким гликемическим индексом, потому что из-за них происходят скачки глюкозы и инсулина в крови.

"Это хлебобулочные изделия, это разнообразные фаст-фуды. Это чипсы, сухарики, продукты, где содержатся трансжиры", – пояснила нутрициолог Иванна Лукьянчук.

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Под постоянным контролем должно быть соотношение в организме кислот омега 3 и омега 6. Последних, например, достаточно в подсолнечном масле. Но их избыток провоцирует воспалительные процессы. Поэтому сбалансировать этот перекос помогут жирные сорта рыбы, семян льна и чиа.

А когда покупаете продукты – обращайте внимание на их цвет. Больше всего пользы в фиолетовых, темно красных и синих. Гранат, свекла, фиолетовый лук, морковь и брокколи содержат много фитонутриентов. Эти вещества не дают развиваться воспалением, защищают клетки организма от стресса и разрушений и поэтому препятствуют возрастным изменениям. В общем идеальная тарелка выглядит так: половина – это овощи и фрукты, четверть – белки животного и растительного происхождения.

Правильная тарелка с едой
Правильная тарелка с едой
Фото: Pexels

По словам нутрициолога, частичку должны занимать жиры. Это может быть столовая ложка оливкового масла, грецкие орехи, тыквенные семечки. И та частица тарелки, которая у нас остается, должна быть на сложные углеводы. Гречка, бурый рис нешлифованный, это может быть пшеничная каша.

И очень важно следить за гормоном сна – мелатонином, ведь он является антиоксидантом и замедляет процессы старения. А насыщаться им лучшее из вишни, банана и миндаль.

Тем временем мы выяснили, что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии.

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