Что нельзя есть в жару: эксперты назвали три самых опасных продукта

Летом врачи советуют быть особенно осторожными

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Массовое отравление в столице: на днях в одну из больниц Киева попали пятеро больных с одинаковым симптомами. Все они жаловались на тошноту, острую боль в животе, диарею и высокую температуру. Позже оказалось, что количество пострадавших значительно выросло.

Большинство из них накануне ели шаурму из одного и того же киоска. Это первая масштабная вспышка отравления в столице за последние 10 лет. За дело уже взялась полиция.

"Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", – сообщил начальник Днепровского управления Александр Кузьмин.

Позже начальник киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил: "Лабораторией было установлено, что это скорее всего сальмонелла. Есть подозрение. Это будет трактоваться, как переход от острой кишечной инфекции в сальмонеллез".

К сожалению, отравление уличной едой, особенно в такую жару, – скорее правило, чем исключение. Но опасными летом могут быть не только шаурма и покупные пирожки, но и нарезанные арбузы, завернутые в пленку.

Но отравление – это не самое страшное, что можно подхватить во время перекуса фастфудом и фруктами. Поэтому врачи рекомендуют при малейших симптомах бежать не в аптеку, а к медикам, ведь многие аптечные средства против отравлений противопоказаны при той или иной форме инфекции, и могут только навредить.