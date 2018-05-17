Что нужно знать об индукционных плитах: эксперты дали несколько советов

Не рекомендуется готовить в посуде, размер которой меньше или больше окружности конфорки

Индукционная плита. Кадр из видео

Все больше людей отдают предпочтение индукционным плитам, которые быстро нагреваются и экономят электроэнергию. Такую современную технику часто критикуют и обвиняют в том, что она наносит вред здоровью человека.

Индукционная плита – это мощный источник электромагнитного поля, который в отличие от микроволновых печей открыт. Однако, как утверждают ученные швейцарского Федерального центра здоровья (FOPH), индукционные панели обеспечивают их эксплуатацию без вреда для человека в случае соблюдения простых правил.

Для каждого размера конфорки необходимо использовать посуду, дно которой полностью закрывает обозначенный ареол конфорки. Не рекомендуется готовить в посуде, размер которой меньше или больше окружности конфорки. Слишком широкое дно будет препятствовать отведению избыточного тепла, что приведет к срабатыванию датчика защиты от перегрева. Не используйте посуду с неровным днищем. Дно должно плотно прилегать к конфорке.

Во время работы индукционной плиты следует соблюдать расстояние не менее 10 см до края конфорки. Люди, использующие кардиостимуляторы должны проконсультироваться с врачом на предмет использования индукционной плиты.

Использование сразу нескольких конфорок не приводит к увеличению силы электромагнитного поля, соответственно большему воздействию на тело человека.

Приготовление пищи при помощи индукционной плиты не влияет на качество блюд, но может насыщать их вредными веществами.

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