Что происходит с вашим телом, когда вы употребляете семена льна

Льняные семечки часто используют для профилактики различных заболеваний, а также употребляют при лечении

Семена льна полезны для пищеварения Фото: Pixabay

Семена льна – модный в наши дни суперфуд. Известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram рассказала, стоит ли включать льняное семя в свой рацион, что ценного оно содержит и как и сколько его употреблять с пользой для здоровья.

Чем полезны семена льна

В льняном семени много полезного. В первую очередь, это источник пищевых волокон, которые, как щетка, очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богатые семена и на фитоэстрогены – фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Семена льна можно назвать естественным статинами, поскольку способствует нормализации уровня холестерина.

И главное: это маленькое семечко одно из немногих растений, в котором в большом количестве содержатся омега-3 жирные кислоты. Наверняка вы много слышали о пользе полиненасыщенных жирных кислот, а именно омега – 3 и знаете, что их в нашем рационе обычно недостаточно. Они относятся к разряду "незаменимых", потому что не вырабатываются в организме, а должны поступать с пищей в достаточном количестве.

Омега-3 жирные кислоты необходимы для строительства клеточных мембран. Они уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения.

Как правильно употреблять льняные семена

Не более 1-2 столовых ложек в день, то есть 10 -20 г семян! Есть определенные ограничения на употребление семян льна:

они в небольшом количестве содержат растительные цианидные соединения;

в них большое содержание клетчатки, которое вызывает дискомфорт в кишечнике и слабительным действием.

Семена льна часто применяют при лечении гастрита и язвенной болезни, как обволакивающее средство, они создают защитный слой на внутренней поверхности желудка, предохраняют его от воздействия пищеварительных соков. Для этого нужно семена льна залить кипятком и настоять. Получается густой кисель, приятный на вкус. Семена можно добавлять в салаты, каши, кисломолочные напитки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно принимать семена чиа.

Смотрите видео, чем полезны чипсы из семян льна:

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